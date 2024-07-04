آيزنكوت: نحن في نقطة هي الأقرب إلى صفقة تبادل مع حماس

قال الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، اليوم الخميس: “نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل مع حماس منذ 9 أشهر”.

وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال لعائلات الأسرى "نحن أقرب من أي وقت مضى من إبرام صفقة تبادل".

التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار إطلاق سراح الأسرى

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إن إسرائيل وحركة حماس يبدو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف المصدر بحسب، CNN الأمريكية أن المسئولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد حماس الأخير سيمكن الطرفين من الدخول في مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق.