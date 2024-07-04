CNN: إسرائيل وحماس على وشك التوصل لاتفاق

قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إن إسرائيل وحركة حماس يبدو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف المصدر بحسب، CNN الأمريكية أن المسئولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد حماس الأخير سيمكن الطرفين من الدخول في مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق.

السنوار، فيتو

المصدر الإسرائيلي: سيستغرق التوصل لاتفاق عدة أسابيع

وأردف المصدر أن: "من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة للتفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل، بما في ذلك هوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس وتسلسل عمليات إطلاق سراحهم".

وتابع: "ومع ذلك فإن الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد، كما أنها ليست مضمونة، ويتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أولًا أن يحصل على الضوء الأخضر للدخول في المرحلة التالية من المفاوضات".

نتنياهو يلتقي وفد التفاوض والسياسيين بشأن صفقة التهدئة

وبحسب CNN من المقرر أن يجتمع المفاوضون الإسرائيليون مع القيادة السياسية الإسرائيلية ونتنياهو، خلال الأيام المقبلة لتقرير ما إذا كانوا سيدخلون هذه المرحلة من المفاوضات التفصيلية.