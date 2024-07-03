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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي لـ إكسيوس: رد حماس يمهد لصفقة تبادل ووقف إطلاق النار

حكومة الاحتلال، فيتو
حكومة الاحتلال، فيتو

نقل موقع إكسيوس الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن مسئول إسرائيل قوله إن رد حماس على مقترح التهدئة بنّاء خصوص في النقاط العالقة، ويتيح إمكانية المضي قدما نحو مفاوضات صفقة تبادل أسري.

وأضاف المسئول الإسرائيلي سنمضي قدما نحو مفاوضات مفصّلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعقد صفقة رهائن.

حكومة إسرائيل، فيتو

إسرائيل تدرس رد حماس علي صفقة الرهائن

وذكر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في بيان، أن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حماس تتمسك ببند منع وقف القتال في مقترح التهدئة 

في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس ما زالت متمسكة ببند أساسي في مقترح التهدئة يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة "أ" منه وهذا الأمر غير مقبول على إسرائيل.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل ستستمر في التفاوض مع استمرارها في الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين الـ 120 الأحياء منهم والأموات 

مكتب نتنياهو يدرس رد حماس بعد تسليمه إلى الموساد

رويترز: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

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