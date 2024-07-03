أسباب طفح الحرارة عند الأطفال وطرق التعامل معه

أسباب طفح الحرارة عند الأطفال، طفح الحرارة من الاصابات المزعجة التى يتعرض لها الصغار كثيرا خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأسباب طفح الحرارة عند الأطفال، عديدة، وعادة تحاول الأمهات معرفة الأسباب لتجنبها حفاظا على صحة وراحة الطفل.

أعراض طفح الحرارة عند الأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن طفح الحرارة عند الأطفال أو ما يسمى حَب العرق، هو طفح جلدي من البثور الصغيرة أو الشفافة أو المدورة المحمرة، خاصة على الجبهة أو فروة الرأس أو الرقبة أو الجذع أو الأرداف أو في منطقة الفخذ.

أسباب طفح الحرارة عند الأطفال

وأضاف شبيب، أن أسباب طفح الحرارة عند الأطفال ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة المحيطة والرطوبة، أو بسبب ارتداء الطفل ملابس دافئة للغاية، تصبح مجاري العرق لديه مسدودة مسببة الطفح الجلدي.

علاج طفح الحرارة عند الأطفال

وتابع، أن الطفح الحراري ليس معديا، وعادة يختفي الطفح الجلدي الحراري دون علاج بمجرد توقف الطفل عن الشعور بالدفء، ولتوفير راحة فورية للطفل، يمكن غسل بشرته بلطف بالماء الفاتر أو وضع كمادات باردة (ليست باردة جدًا) على البثور ووجوب تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة وجافة

العناية والنصائح العملية، مع إلباس الطفل ملابس خفيفة وفضفاضة حتى لا يتعرق، وتجنب تغطيته أكثر من اللازم.

طفح الحرارة عند الأطفال

قواعد مهمة يجب اتباعها مع الطفل فى الصيف

هناك قواعد مهمة يجب اتباعها مع الأطفال في فصل الصيف حفاظا على صحتهم، منها:-

تقليل الأطعمة الضارة.

لا يمكن منع الطفل من تناول الحلويات والآيس كريم في موسم الصيف ولكن يجب أن يكون هذا بمقدار محدد حتى لا تؤثر السكريات والدهون على صحته بالسلب.

يمكن مكافأة الطفل بالأطعمة التي يحبها مرتان اسبوعيا حتى لا يشعر بالحرمان منها، مع الانتظام على تناول الأطعمة الصحية بصورة يومية.

ممارسة الرياضة، حيث تساعد الرياضة في تعزيز صحة الطفل ولذلك يجب إلحاقه بالألعاب الرياضية التي يحبها في موسم الصيف، كما أن ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة ستجعل الطفل أكثر إقبالًا على تناول الطعام لأنه يبذل مجهود ويشعر بالجوع.

شرب الماء، ويحتاج الطفل إلى شرب كميات كبيرة من الماء وخاصة خلال موسم الصيف حتى يحصل على الترطيب اللازم لجسمه أثناء الطقس الحار، ويمكن إعطاء الطفل عصائر طبيعية طازجة لفواكه الصيف المختلفة ولكن دون إضافة السكر إليها.