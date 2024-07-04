مصدر إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني بقيادة نتنياهو يجتمع اليوم لبحث رد حماس

ذكر مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إن لمجلس الوزراء الأمني سيجتمع لمناقشة مقترحات حركة حماس بخصوص اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

ووفقا للمصدر فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجري قبل الاجتماع مشاورات مع فريقه لمفاوضات وقف إطلاق النار، للتشاور حول رد حماس وعقد صفقة لإطلاق الرهائن.

نتنياهو، فيتو

إسرائيل تدرس رد حماس علي مقترح التهدئة

وذكر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في بيان، أن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حماس تتمسك ببند منع وقف القتال في مقترح التهدئة مع إسرائيل

في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس ما زالت متمسكة ببند أساسي في مقترح التهدئة يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة "أ" منه وهذا الأمر غير مقبول على إسرائيل.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل ستستمر في التفاوض مع استمرارها في الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين الـ 120 الأحياء منهم والأموات.