الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري نايل 2024

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

الدوري المصري، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مباراة هامة أمام نظيره فريق الداخلية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى فريق قلعة الجزيرة بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر في لقاء الليلة لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري المحلي، من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في ظل المنافسة المحتدمة على الدرع مع فريق بيراميدز، الذي يتصدر جدول المسابقة منذ فترة طويلة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية 

وتنقل مباراة الأهلي أمام الداخلية على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري المصري الممتاز. 

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الداخلية في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي. 

فريق الداخلية، فيتو

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الداخلية

حراسة المرمي: محمد الشناوي 

الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني 

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم 

الهجوم: وسام أبو علي 

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش مؤخرًا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري  الممتاز. 

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا. 

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