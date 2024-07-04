مصدر بالأهلي يكشف موقف كريستو من الظهور أمام الداخلية الليلة

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن فرص محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق في الظهور أمام الداخلية الليلة تبقي قوية خاصة في ظل عملية التدوير بين اللاعبين وضغط المباريات مشددا على أن اللاعب قد يشارك في جزء من مباراة اليوم أمام الداخلية.

الأهلي، وأبلغ مسئولو النادي الأهلي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي صعوبة التعاقد مع نجم صن داونز الجنوب إفريقي موكوينا بسبب مغالاة النادي في مطالبه المالية بجانب المنافسة بين الناديين على دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك جلسة سوف تجمع كولر المدير الفني للفريق مع خالد بيبو مدير الكرة عقب مباراة الداخلية اليوم من أجل مناقشة قرار عودة كهربا لمران الأهلي من عدمه حيث عاقب الجهاز الفني اللاعب وأمر بمرانه منفردا بعد مباراة فاركو قبل الأخيرة.

غيابات الأهلي أمام الداخلية

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة الداخلية المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث تضم قائمة الغائبين كلا من محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الداخلية

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم

الهجوم: وسام أبو علي

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش مؤخرًا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.