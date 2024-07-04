القت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على المتهمين بتمزيق جسد شاب بالسلام.





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول خبر عبر أحد المواقع بعنوان "أشخاص يمزقون جسد شاب بالسلام ويلوذون بالفرار مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحدهم".



و بالفحص تبين تلقى قسم شرطة السلام ثان اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسم– إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم "محل عمل والده – ورشة حدادة)، وإتهامه لـ (5 أشخاص) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وصدمه بدراجة نارية بسب خلافات عائلية.. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.



القبض على المتهمين بتمزيق جسد شاب بالسلام

و بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج" وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- 3 سلاح أبيض- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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