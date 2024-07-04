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رياضة

مجموعة مصر، تعرف على الثلاثي الكبار في منتخب اسبانيا بأولمبياد باريس

منتخب اسبانيا، فيتو
منتخب اسبانيا، فيتو

كشف منتخب إسبانيا الأولمبي في وقت سابق عن قائمته المشاركة في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ حيث يتواجد في نفس المجموعة مع منتخب مصر.

ثلاثي اسبانيا فوق السن

وتم اختيار 3 لاعبين فوق السن ضمن قائمة المنتخب الاسباني بأولمبياد باريس، جميعهم من مواليد عام 2000 وهم سيرجيو جوميز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وأبيل رويز لاعب سبورتنج براجا وخوان ميراندا لاعب ريال بيتيس 

قائمة إسبانيا بالألمبياد باريس

قائمة اسبانيا شهدت غياب لامين يامال لاعب برشلونة بسبب مشاركته بشكل أساسي مع منتخب إسبانيا الأول في يورو 2024، ولم تشهد القائمة استدعاء أي لاعب من ريال مدريد.

وجاءت قائمة اسبانيا في الأولمبياد على النحو التالي:
حراسة المرمى: أرناو تيناس، خوان جارسيا وإيتوربي.

الدفاع: مارك بوبيل، خوانلو سانشيز، إيريك جارسيا، موسكيرا، كوبارسي، جون باتشيكو، ميراندا، وميجيل جوتيريز.

خط الوسط: بيرنابي، تورينتس، باينا، بابلو باريوس، وأيمار أوروز.

الهجوم: سيرجيو جوميز، فيرمين لوبيز، دييجو لوبيز، سيرجيو كاميلو، سامو أوموروديون وأبيل رويز.

سيرجيو جوميز نجم منتخب اسبانيا، فيتو

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.

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