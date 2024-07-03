ميسي خارج قائمة الأرجنتين في أولمبياد باريس

ميسي، خلت قائمة منتخب الأرجنتين الأولمبي تحت 23 سنة، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 من النجم ليونيل ميسي.

وأعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، قائمة الفريق المشاركة في الأولمبياد، الذي ينطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.

جوليان ألفاريز

وضمت القائمة التي أعلنها ماسكيرانو في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 4 لاعبين شاركوا في تتويج منتخب التانجو بكأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، من بينهم المهاجم جوليان ألفاريز والمدافع نيكولاس أوتاميندي.

ويشارك ليونيل ميسي “37 عاما”، الذي عانى من عدة إصابات هذا العام، مع المنتخب الأول الآن في بطولة كأس أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حيث يتطلع الفريق للدفاع عن لقبه الذي توج به في النسخة الماضية للمسابقة عام 2021، والذي كان نقطة انطلاق للتتويج بمونديال قطر.

وحصل ميسي على الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين عام 2008، وذلك في مشاركته الوحيدة بالدورة الأولمبية.

وتشارك المنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في منافسات كرة القدم للرجال بالأولمبياد، ولكن يسمح بتواجد 3 لاعبين فوق السن مع كل فريق.

وسيضيف ماسكيرانو، الذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية كلاعب في عامي 2004 و2008، كلا من حارس المرمى جيرونيمو رولي وأوتاميندي وألفاريز إلى فريقه بعد انتهاء مشاركتهم في كوبا أمريكا.

كما سيتواجد أيضا مع الفريق لاعب الوسط كلاوديو إيتشيفيري، المنضم حديثا لمانشستر سيتي قادما من ريفر بليت.

ويخوض منتخب الأرجنتين الأولمبي مباراتين وديتين في فرنسا قبل مباراته الافتتاحية في الأولمبياد أمام المغرب يوم 24 يوليو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات، التي تضم أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا.