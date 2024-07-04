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رياضة

بحضور علاء نبيل، ختام الدورة التدريبية لمدربي الكرة النسائية بمشاركة السفارة النرويجية

علاء نبيل مع خبراء
علاء نبيل مع خبراء الاتحاد النرويجي، فيتو

علاء نبيل، اختتمت أمس الأربعاء الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم النسائية في مصر والتي أقيمت بمشاركة خبراء من الاتحاد النرويجي لكرة القدم، وأقيمت بدعم من السفارة النرويجية بالقاهرة.

وشهدت الدورة التدريبية مشاركة 18 مدربة ومدربًا مصريًّا واستمر عدة أيام، وحاضر فيها خبراء في الكرة النسائية من الاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وحضر علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وعادل محفوظ مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد، اليوم الختامي للدورة، وقاما بتسليم شهادات التقدير للمدربين المشاركين في الدورة.

 

علاء نبيل يجتمع بالأجهزة الفني للمنتخبات

من جهة أخرى، يعقد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، اليوم الخميس، اجتماعا مع الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين بمختلف مراحلها السنية، من أجل مناقشة برامج إعداد هذه المنتخبات خلال المرحلة المقبلة، وتحديد مواعيد معسكراتها المقبلة.

ومن المقرر، أن يحضر الاجتماع مع علاء نبيل، عادل محفوظ مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، كما يحضرها المديرين الفنيين والمديرين الإداريين لهذه الفرق.

اتحاد الكرة يعين عادل محفوظ مديرًا للمنتخبات باتحاد الكرة

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في اجتماعه الأخير، تعيين عادل محفوظ مديرا لإدارة المنتخبات باتحاد الكرة.

وكانت الفترة الماضية شهدت التباسا حول منصب مدير إدارة المنتخبات، وكان المنصب حائرا بين عادل محفوظ وحمادة أنور، إلا أن المجلس حسم الأمر في اجتماعه الأخير الذي انعقد الأربعاء الماضي، واعتمد تنصيب محفوظ مديرا لإدارة المنتخبات.

 

طبيعة عمل مدير إدارة المنتخبات

ويعد مدير إدارة المنتخبات هو المسئول عن كافة الأمور الإدارية الخاصة بجميع المنتخبات بمراحلها السنية المختلفة، بعيدًا عن المنتخب الأول.

كما أن مدير إدارة المنتخبات هو الرئيس المباشر لكل المديرين الإداريين في جميع المنتخبات الوطنية الموجودة حاليا بما فيها منتخبات الكرة النسائية وكرة الصالات والكرة الشاطئية.

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علاء نبيل كرة القدم النسائية السفارة النرويجية بالقاهرة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم مدير إدارة المنتخبات

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