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علاء نبيل يجتمع بالأجهزة الفنية لمناقشة برامج إعداد منتخبات الشباب والناشئين

علاء نبيل المدير
علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، فيتو
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اتحاد الكرة، يعقد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، الخميس المقبل، اجتماعا مع الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين بمختلف مراحلها السنية، من أجل مناقشة برامج إعداد هذه المنتخبات خلال المرحلة المقبلة، وتحديد مواعيد معسكراتها المقبلة.

ومن المقرر، أن يحضر الاجتماع مع علاء نبيل، عادل محفوظ مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، كما يحضرها المديرين الفنيين والمديرين الإداريين لهذه الفرق.

اتحاد الكرة يعين عادل محفوظ مديرا للمنتخبات باتحاد الكرة

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في اجتماعه الأخير، تعيين عادل محفوظ مديرا لإدارة المنتخبات باتحاد الكرة.

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وكانت الفترة الماضية شهدت التباسا حول منصب مدير إدارة المنتخبات، وكان المنصب حائرا بين عادل محفوظ وحمادة أنور، إلا أن المجلس حسم الأمر في اجتماعه الأخير الذي انعقد الأربعاء الماضي، واعتمد تنصيب محفوظ مديرا لإدارة المنتخبات.

طبيعة عمل مدير إدارة المنتخبات

ويعد مدير إدارة المنتخبات هو المسئول عن كافة الأمور الإدارية الخاصة بجميع المنتخبات بمراحلها السنية المختلفة، بعيدا عن المنتخب الأول.

كما أن مدير إدارة المنتخبات هو الرئيس المباشر لكل المديرين الإداريين في جميع المنتخبات الوطنية الموجودة حاليا بما فيها منتخبات الكرة النسائية وكرة الصالات والكرة الشاطئية.

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اتحاد الكرة علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري منتخبات الشباب والناشئين جمال علام

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