دويتو أغنية "آه ولا لأ" لأحمد وعمرو سعد وأحمد حلمي (فيديو)

أشعل الفنان أحمد حلمي وعمرو سعد والمطرب أحمد سعد، إستوديو برنامج “بيت السعد” المذاع على قناة “إم بي سي 1”، بدويتو غنائي “آه ولا لأ”.

برومو برنامج بيت السعد

وقام أحمد سعد في برومو برنامج بيت السعد بالغناء مع شقيقه “عمرو” قائلًا: "الدنيا راكبة والسمعة سابقة"، وظهر الثنائي وهما يرقصان وبجانبهم سيارة “لامبورجيني”.

دويتو غنائي ببرنامج بيت السعد، فيتو

كوميديا الإفيهات أم المواقف؟ أحمد حلمي يختار

من جانبه قال الفنان أحمد حلمي: "بحب الكوميديا الإنسانية الواقعية وده سر نجاح الخلطة الكوميدية اللي قدمتها في أفلامي، أقرب فيلم لقلبي هو إشاعة حب".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة "إم بي سي 1": "أنا باحب كوميديا الموقف أكتر من الإفيهات".

أحمد حلمي يسخر من عمرو سعد وأحمد سعد

وسخر أحمد حلمي من عدم إجادة أحمد سعد وعمرو سعد في إدارة الحلقة، مازحا: "احنا في موقف عبثي ومش هشتغل معاكم تاني أنا حاسس إنكم متورطين ورطة مش قدها"، ليرد الأخوان: "احنا أصلًا مش مرتاحين وهنتعامل معاك براحتنا وعلى حريتنا".





أمنيات أحمد حلمي من عفريت تحقيق الأحلام

وتابع: "لو جالي عفريت من عفاريت تحقيق الأحلام، ليا عنده 5 طلبات وهي العالمية والوصول إلى هوليوود، والصحة والستر، إن يبقى صوتي الغنائي حلو وألعب على أي آلة موسيقية، وأن الدولار يبقى بـ3 جنيهات، نفسي أرجع لسن المدرسة وأتعلم مزيكا".