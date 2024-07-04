الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دويتو أغنية "آه ولا لأ" لأحمد وعمرو سعد وأحمد حلمي (فيديو)

دويتو غنائي بين أحمد
دويتو غنائي بين أحمد حلمي وعمرو سعد وأحمد سعد، فيتو

أشعل الفنان أحمد حلمي وعمرو سعد والمطرب أحمد سعد، إستوديو برنامج “بيت السعد” المذاع على قناة “إم بي سي 1”، بدويتو غنائي “آه ولا لأ”.

 

برومو برنامج بيت السعد

وقام أحمد سعد في برومو برنامج بيت السعد بالغناء مع شقيقه “عمرو” قائلًا: "الدنيا راكبة والسمعة سابقة"، وظهر الثنائي وهما يرقصان وبجانبهم سيارة “لامبورجيني”.

 

دويتو غنائي ببرنامج بيت السعد، فيتو

 

كوميديا الإفيهات أم المواقف؟ أحمد حلمي يختار

من جانبه قال الفنان أحمد حلمي: "بحب الكوميديا الإنسانية الواقعية وده سر نجاح الخلطة الكوميدية اللي قدمتها في أفلامي، أقرب فيلم لقلبي هو إشاعة حب".

 


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة "إم بي سي 1": "أنا باحب كوميديا الموقف أكتر من الإفيهات".

 

أحمد حلمي يسخر من عمرو سعد وأحمد سعد

وسخر أحمد حلمي من عدم إجادة أحمد سعد وعمرو سعد في إدارة الحلقة، مازحا: "احنا في موقف عبثي ومش هشتغل معاكم تاني أنا حاسس إنكم متورطين ورطة مش قدها"، ليرد الأخوان: "احنا أصلًا مش مرتاحين وهنتعامل معاك براحتنا وعلى حريتنا".


 

أمنيات أحمد حلمي من عفريت تحقيق الأحلام 

وتابع: "لو جالي عفريت من عفاريت تحقيق الأحلام، ليا عنده 5 طلبات وهي العالمية والوصول إلى هوليوود، والصحة والستر، إن يبقى صوتي الغنائي حلو وألعب على أي آلة موسيقية، وأن الدولار يبقى بـ3 جنيهات، نفسي أرجع لسن المدرسة وأتعلم مزيكا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أحمد سعد عمرو سعد أحمد حلمي برنامج بيت السعد أغنية آه ولا لآ

مواد متعلقة

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

أحمد سعد يكشف عن مفاجأة مع أحمد حلمي في أولى حلقات برنامج بيت السعد

أحمد حلمي أول ضيوف برنامج "بيت السعد" الليلة (فيديو)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية

أخبار مصر: قرارات نارية من وزير الإسكان الجديد، ماذا قال ساويرس عن هالة السعيد، ترامب يعلن انسحاب بايدن، قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025

سعاد محمد، مطربة السادات التي اضطهدها عبد الوهاب، وهذه قصة مشاركتها في أول فيلم عن قضية فلسطين

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

بدء امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية

في فيديو مثير، ترامب يعلن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة وينتقد خليفته

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

بعد سنة على إطلاقها، ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهريا

أكلت الأخضر واليابس، حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس 04- 07- 2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية