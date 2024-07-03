وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

الحكومة الجديدة، كشف علاء فاروق وزير الزراعة الجديد عن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة قائلا: "أبرز أولوياتي إدخال التكنولوجيا في أساليب الزراعة وعودة عمل الإرشاد الزراعي بكثافة من أجل زيادة إنتاجية الأراضي".

أولويات وزير الزراعة الجديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": عودة عمل معهد البحوث الزراعية والاهتمام بصغار الفلاحين من أهم أولوياتي.

توفير العملة الصعبة مع زيادة صادرات الحاصلات الزراعية

وأكد وزير الزراعة: سنهتم بشكل كبير بالإنتاج الحيواني خلال الفترة المقبلة، وتوفير أكبر قدر من العملة الصعبة من خلال زيادة صادرات الحاصلات الزراعية وتقليل استيراد الأعلاف والقمح من خلال استغلال الموارد المتاحة.



السيرة الذاتية لوزير الزراعة الجديد

ولد “فاروق” في فبراير 1960، وحصل على بكالوريوس الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، وعلى العديد من الدورات الدولية في مجالات العمليات الإدارة والائتمان وإدارة المخاطر والقيادة والاستثمار وغيرها، وتمتد خبرته المصرفية لأكثر من 40 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب، منها نائب رئيس فروع بنك باركليز، قبل أن ينتقل للبنك الاهلي المصري.

والتحق بالبنك الأهلي المصري عام 2008 وتولى عدة مناصب بالبنك، منها مدير لمنطقة الإسكندرية، نائب لرئيس الفروع ثم رئيسًا لمنتجات التجزئة ثم رئيسًا لمجموعة التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة، وصولًا لمنصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم توليت منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في فبراير 2020.

