السيرة الذاتية للمحاسب علاء فاروق وزير الزراعة الجديد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمحاسب علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، والذي حلف اليمين اليوم أمام رئيس الجمهورية خلفا للمحاسب السيد القصير.

ولد “فاروق” في فبراير 1960، وحصل على بكالوريوس الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، وعلى العديد من الدورات الدولية في مجالات العمليات الإدارة والائتمان وإدارة المخاطر والقيادة والاستثمار وغيرها، وتمتد خبرته المصرفية لاكثر من 40 عاما، تولي خلالها العديد من المناصب، منها نائب رئيس فروع بنك باركليز، قبل أن ينتقل للبنك الاهلي المصري.



والتحق بالبنك الأهلي المصري عام 2008 وتولي عدة مناصب بالبنك، منها مدير لمنطقة الإسكندرية، نائب لرئيس الفروع ثم رئيسا لمنتجات التجزئة ثم رئيسا لمجموعة التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة، وصولا لمنصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم توليت منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في فبراير 2020.



اكتسب فاروق خبرات ومهارات تراكمية متميزة في مجالات متعددة مثل وضع وتنفيذ استراتيجيات البنك والتجزئة وإدارة المخاطر والعمليات وأنشطة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقيق المستهدفات وتنفيذ مهام العمل المصرفي بالاعتماد على آليات تشغيلية فعالة منها على سبيل المثال لا الحصر:

التنمية الفعالة لفرق العمل وبناء مهارات القيادة لديهم.

وضع حلول مبتكرة ودقيقة للعديد من التحديات االستراتيجية.

تطوير فعال ألعمال المنتجات وتقنيات البيع.

وضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمل.

المساهمة في وضع استراتيجية وخطة اعادة هيكلة وتطوير للبنك األهلي المصري ودعم استراتيجية الشمول المالي بالبنك لتتماشى مع سياسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، تم توفير منتجات مصرفية من شانها شمول اكبر عدد ممكن من المواطنين الغير متعاملين مع الجهاز المصرفي وضمهم تحت مظلة القطاع المصرفي وبصفة خاصة شريحة الشباب وتقليل حجم النقود المتداولة بالسوق المحلية واالعتماد على ادوات الدفع الالكترونية ، هذا باإلضافة الى تطوي ر استراتيجية التجزئة المصرفية بالبنك اخذا في االعتبار تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري بشان التوسع في كال من التمويل والمشروعات المتوسطة والصغيرة وانتشار فروع البنك على مستوى الجمهورية لتت ماشى مع تحقيق اهداف البنك، كما تم وضع استراتيجية شامله وخطة اعادة الهيكلة للبنك الزراعي المصري بالتعاون مع البنك المركزي المصري.



كما شغل فاروق عدد كبير من الوظائف السابقة آخرها رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اعتبارا من فبراير 2020، كما عمل رئيسا تنفيذيا للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الاهلي المصري في الفترة من نوفمبر 2016 حتي يوليو 2018 ورئيس تطوير المنتجات ومبيعات التجزئة المصرفية للأفراد والقنوات البديلة الفترة من منتصف 2011 حتي نوفمبر 2016، ونائب رئيس مجموعة الفروع بالبنك

كما شغل عدة مناصب آخرى منها:

* عضو مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة

* عضو مجلس ادارة شركة الاهلي للتنمية العقارية

* عضو مجلس ادارة شركة الاهلي للاستثمارات العقارية

سابقا

* عضو مجلس ادارة البورصة السلعية

* عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للتمويل العقاري

* عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للصرافة

* عضو مجلس ادارة في شركة اي فاينانس

* عضو مجلس ادارة في شركة سامكريت

* عضو مجلس ادارة في شركة بنوك مصر

* عضو مجلس ادارة في شركة اموك

* عضو مجلس ادارة شركة فوري دهب