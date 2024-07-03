أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يقترب من إنهاء أزمة خالد بو طيب.. صدمة جديدة لـ ميكالي قبل انطلاق الأولمبياد.. وموعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

اقترب نادي الزمالك من إنهاء أزمة مستحقات خالد بو طيب لاعب الفريق السابق البالغة 2.4 مليون يورو، لحل أزمة وقف القيد.

وكان نادي الزمالك قد تلقى يوم 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

تعادل فريق الزمالك مع نظيره فاركو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 28، فيما تعادل لـ فاركو شكري نجيب عن طريق ركلة جزاء أيضا صوبها بنجاح في الدقيقة 39.

يورو 2024، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتداء الشرطة الألمانية في ملعب دويتشه بنك بارك، على مشجع برتغالي حضر لمتابعة مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا يورو 2024.

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة فاركو اليوم في مسابقة الدوري لا يستحق فريقه أن يفوز بها أو يخسرها.

لجنة الحكام، حصلت فيتو على أسماء الأعضاء الأربعة الذين تم استبعادهم من عضوية لجنة الحكام مؤخرا، ضمن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإعادة هيكلة لجنة الحكام، والذي تم الإعلان عنه أول أمس الإثنين.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه، لمواجهة فريق الداخلية غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمد الضاوي "كريستو"، رضا سليم، مروان عطية.

الهجوم: وسام أبو علي.

المنتخب الأولمبي، تلقى البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي صدمة جديدة، قبل انطلاق مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس المقرر انطلاقها يوم 24 يوليو الجاري.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الفريق من انضمام لاعبيه إلى معسكر المنتخب الأولمبي في حالة عدم انضمام لاعبي بيراميدز من بداية المعسكر.

وأكد المصدر أن الأهلي قرر تأجيل انضمام لاعبي الفريق حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد كوكا إلى معسكر المنتخب الأولمبي في حاله عدم انضمام لاعبي بيراميدز من بداية المعسكر.

يستعد ليفربول لبدء استعداداته للموسم المقبل 2024-2025، تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي آرني سلوت.

وكان ليفربول أنهى الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، محتلًا المركز الثالث خلف مانشستر سيتي البطل وآرسنال الوصيف.

رفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وساطة خالد بيبو مدير الكرة بالفريق، بعودة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي،للتدريب الجماعي اليوم مع زملاؤه.