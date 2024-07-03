فيتو تكشف الرباعي المستبعد من لجنة الحكام

لجنة الحكام، حصلت فيتو على أسماء الأعضاء الأربعة الذين تم استبعادهم من عضوية لجنة الحكام مؤخرا، ضمن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإعادة هيكلة لجنة الحكام، والذي تم الإعلان عنه أول أمس الإثنين.

الرباعي المستبعد من لجنة الحكام

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد جلسة عقدها مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، استبعاد الرباعي أحمد ساهر وأحمد الجارحي وسعيد عبد الغفار ووائل مصطفى الصباغ من عضوية لجنة الحكام.

الحكم السابق أحمد ساهر، فيتو

مجلس الجبلاية يعيد هيكلة لجنة الحكام

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة.

وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء من اللجنة.

وشهدت الفترة الماضية وصول الكثير من الشكاوى ضد سوء مستوى التحكيم، وأرسل خمسة عشر ناديا شكاوى ضد الحكام في الدوري المصري الممتاز على رأسها شكاوى من ناديي الأهلي والزمالك.

أحمد الجارحي عصو لجنة الحكام المستبعد، فيتو

بيريرا باق لنهاية عقده

رد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على تصريحات سيف زاهر، حول موعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا على منصبه كرئيس للجنة بالجبلاية.

وخلال مداخلة هاتفية أجراها الكومي مع سيف زاهر على شاشة أون تايم سبورت، أكد عضو اتحاد الكرة أن فيتور بيريرا لن يرحل غدًا أو بعد غد، وأن الخواجة مكمل حتى نهاية عقده بنهاية أغسطس المقبل، ثم يقوم مجلس الجبلاية بتقييم تجربة الرجل واتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره أو رحيله.

وهنا رد سيف زاهر على إيهاب الكومي بأن “محدش في مصر قال إن الراجل عنده إيجابيات”.