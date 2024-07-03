اقترب نادي الزمالك من إنهاء أزمة مستحقات خالد بو طيب لاعب الفريق السابق البالغة 2.4 مليون يورو، لحل أزمة وقف القيد.

وكان نادي الزمالك قد تلقى يوم 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة خالد بو طيب

وعلمت فيتو أن الزمالك دخل في مفاوضات مكثقة مع خالد بو طيب خلال الأيام الماضية وتوصل لاتفاق مع اللاعب على جدولة المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك خلال ساعات سينهي أزمة مستحقات خالد بو طيب والاقتراب من حل أزمة وقف القيد ومنها الحصول على الرخصة الإفريقية.

أرقام خالد بو طيب مع الزمالك

وفي السطور التالية نعرض مشوار خالد بو طيب بالأرقام مع نادي الزمالك بعد ما تسبب في وقف قيد القلعة البيضاء.

انضم خالد بوطيب إلى صفوف نادي الزمالك في يناير عام 2019 قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي وقضى عاما وحيدا في صفوف القلعة البيضاء ليرحل في يناير 2020.

وخاض خالد بو طيب 24 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 1536 دقيقة، ساهم خلالها بـ 7 أهداف.

وخلال الـ 24 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط وتلقى بطاقة صفراء.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن خالد بو طيب يسجل هدفا مع الزمالك كل 307 دقائق تقريبا.

وحقق بو طيب لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك عام 2019 وسجل ركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام نهضة بركان.