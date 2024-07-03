لحظة اعتداء 9 أفراد أمن على مشجع برتغالي في يورو 2024 (فيديو)

يورو 2024، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتداء الشرطة الألمانية في ملعب دويتشه بنك بارك، على مشجع برتغالي حضر لمتابعة مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وتأهل منتخب البرتغال على حساب سلوفينيا إلى ربع نهائي يورو 2024، بفضل ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق المدرب روبرتو مارتينيز، بعد تعادل سلبي استمر طوال الوقتين الأصلي والإضافي.

اعتداء الشرطة الألمانية على مشجع برتغالي

ونشرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، مقطع فيديو، يظهر خلاله 9 من أفراد أمن ملعب دويتشه بنك بارك وهو يعتدون بشكل وحشي على مشجع برتغالي في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، إذ عمد أفراد الأمن إلى احتجاز اثنين من المشجعين البرتغاليين، ثم انهال تسعة منهم بالضرب على أحدهما.

🚨 Um adepto foi agredido a soco e pontapé pelos seguranças da Arena de Frankfurt onde a Seleção Nacional defrontou a Eslovénia na noite desta segunda-feira#euro2024 pic.twitter.com/kXAl6Qw2C8 — Record (@Record_Portugal) July 2, 2024

وتعرض المشجع لكثير من اللكمات في الوجه، والركلات في أنحاء جسمه، قبل إسقاطه أرضًا، حيث لم تعلق شرطة فرانكفورت حتى الآن على الواقعة التي تداولتها الكثير من الصحف الرياضية حول العالم، لكنها أكدت فتح تحقيق عاجل مع أفراد الأمن، للوقوف على تفاصيل ما حدث.

حارس البرتغال يكشف سر تألقه في ركلات الترجيح ضد سلوفينيا

من ناحية أخرى، أكد ديوجو كوستا حارس مرمى منتخب البرتغال، أن لقاء فريقه ضد نظيره السلوفيني في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، ربما هو الأفضل في مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وتصدى كوستا لثلاث ركلات ترجيح خلال المباراة، التي أقيمت بمدينة فرانكفورت مساء الاثنين، ليقود منتخب البرتغال للصعود لدور الثمانية في البطولة القارية، المقامة حاليا بألمانيا، عقب فوزه 3 / صفر بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان عقب تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وشهدت المباراة إهدار النجم المخضرم كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 105، بعدما تصدى لها حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، ليدخل بعدها قائد منتخب البرتغال في نوبة بكاء حادة، قبل أن يحرز إحدى ركلات الترجيح لفريقه.

حارس البرتغال يتحدث عن التصدى بركلات الترجيح

وصرح كوستا عقب اللقاء "ربما تكون هذه أفضل مباراة في حياتي. ركزت على القيام بما كان علي القيام به. ذهبت بإحساسي الغريزي".

وفيما يتعلق بركلة الجزاء التي أضاعها رونالدو، قال حارس المرمى البرتغالي "شعرنا جميعا أننا بحاجة لاستمرار تحلينا بالإيمان والثقة بأنفسنا. لقد كنا نثق في تحقيق الفوز حتى النهاية ونحن جميعا سعداء للغاية".

بهذا الفوز، ضرب منتخب البرتغال موعدا ناريا يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية للمسابقة مع المنتخب الفرنسي، الذي تغلب 1 / صفر على نظيره البلجيكي بدور الـ 16 أيضا.