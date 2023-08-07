الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أبرزها الطفح الجلدي ونزلات البرد، مشكلات ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الصيف

طفح جلدى، فيتو
طفح جلدى، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت إن أعلى معدلات للرطوبة فى فصل الصيف يتم تسجيلها فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وفيما يلى تأثير نسبة الرطوبة المرتفعة على جودة الهواء وخاصة فالأماكن المغلقة مسببة العديد من المشاكل مثل:

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١-العفن وتقشر ورق الجدران

٢-ظهور طفح جلدي بسبب انسداد المسام

٣- كما يتفاقم الأضرار عند الأشخاص المصابين بالربو وحساسية الصدر

أما انخفاض نسب الرطوبة يسبب بعض المشاكل مثل:
١- جفاف الجلد

٢- تشقق القدمين والشفايف

٣-زيادة الإصابة بنزلات البرد والجهاز التنفسي 

وللحفاظ على نسب الرطوبة المثالية في الجو وخاصة فى الأماكن المغلقة يجب استخدام مزيلات الرطوبة عند ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، استخدام أجهزة الترطيب عندنا تكون نسب الرطوبة قليلة.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل صباحا،  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا  

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء. 

انخفاض طفيف في درجة الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 07-8-2023 في مصر

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية. 

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة  ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية تشقق القدمين هيئة الأرصاد الجوية الجهاز التنفسي ارتفاع نسب الرطوبة

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