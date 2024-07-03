وزيرا خارجية أوكرانيا وإسرائيل يبحثان سبل مواجهة إيران وروسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء: إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس التعاون الثنائي بين البلدين.

وكتب كوليبا في حسابه علي موقع "إكس": "تبادلنا أيضًا وجهات النظر بشأن عدد من التهديدات الإقليمية والعالمية التي تشكلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية".

وزير خارجية أوكرانيا، فيتو

إيران تحذر إسرائيل من حرب شاملة ضد لبنان

علي جانب آخر قال رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد الإيراني، كمال خرازي، أمس الثلاثاء: إن طهران ستدعم حزب الله في حالة اتساع الحرب لمواجهة شاملة مع إسرائيل.

وأضاف خرازي، أن إيران لا ترغب في حرب شاملة بالمنطقة، لكن هناك احتمالا لاتساع الحرب لتشمل الجميع، مؤكدا على دعم حزب الله في حالة نشوب حرب واسعة مع إسرائيل.

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