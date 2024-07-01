الثلاثاء 02 يوليو 2024
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خارج الحدود

تفاصيل إحباط محاولة انقلاب في أوكرانيا

العاصمة الأوكرانية
العاصمة الأوكرانية كييف، فيتو
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قالت أجهزة الأمن الأوكرانية، اليوم الإثنين: إنها أحبطت  مؤامرة روسية أخرى لإثارة الاضطرابات العامة ثم استخدام الاضطرابات التي تلي ذلك للانقلاب على الحكومة، مضيفة أنها قبضت على 4 أشخاص شاركوا في المحاولة المزعومة.

وذكرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية أنها اكتشفت "مجموعة" من المتآمرين الذين اتهمتهم بالتخطيط لإثارة أعمال شغب والاستيلاء على مبنى البرلمان واستبدال القيادة العسكرية والمدنية للبلاد.

السلطات الأوكرانية: المنظمون للانقلاب عملاء لروسيا

وأضافت المخابرات الأوكرانية، بحسب  نيويورك تايمز، أن الكرملين يدير منذ فترة طويلة حملات أكثر سرية تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة في كييف.

الأمن الأوكراني، فيتو

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن المنظمين - الذين تم وصفهم بأنهم عملاء يعملون نيابة عن روسيا - كانوا يخططون لعقد "تجمع سلمي مزعوم في وسط العاصمة". 

الرئيس الأوكراني يعلق على محاولة الانقلاب

وعلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي في بيان: "بهذه الطريقة، كانوا يأملون في تقويض الوضع الاجتماعي والسياسي داخل بلدنا، الأمر الذي من شأنه أن يلعب لصالح روسيا".

زيلينيسكي، فيتو

وأضاف أن المتهمين خططوا أيضًا لاستغلال اللحظة "للإعلان عن إقالة القيادة العسكرية والسياسية الحالية لأوكرانيا من السلطة"، قائلًا إنهم يأملون في "الاستيلاء" على مبنى البرلمان "وعرقلة عمله".

المتهمين كانوا يخططون للاستيلاء على البرلمان

وقال مكتب  المدعي العام الأوكراني إن المتهمين "استأجروا قاعة في كييف تتسع لـ 2000 شخص، كما بحثوا عن حراس عسكريين ومسلحين من هياكل خاصة لتنفيذ الاستيلاء على البرلمان".

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