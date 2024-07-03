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سياسة

خبير استراتيجي: تصريحات ليبرمان بضرورة مواجهة إيران "شو إعلامي"

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن تصريحات زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، بشأن عدم وجود خيارات أمام إسرائيل سوى مواجهة إيران مباشرة، يجب أن تُفهم في سياقها الصحيح بأنها “مجرد شو إعلامي”.

وأوضح فهمي في تصريح لـ "فيتو" أن الرؤية التي طرحها ليبرمان تأتي كجزء من النقاش السياسي داخل إسرائيل، وتعبر عن رؤية حزبية تسعى لإعادة تحديد الأولويات الأمنية للدولة.

وأشار فهمي إلى أن ليبرمان ينادي، من خلال تصريحاته، بضرورة استمرار العمليات العسكرية ضد إيران كعدو رئيسي لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه قد يصطدم بالسياسات الحالية التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي سياق متصل، أكد فهمي أن حجة نتنياهو بخصوص عدم وجود سيناريو محدد لمواجهة إيران يبرز الخلافات الداخلية حول كيفية التعامل مع التهديد الإيراني، معتبرًا أن هذه التصريحات قد تعكس استعدادات لإعادة تقييم استراتيجيات الأمن الإسرائيلية.

وختم فهمي حديثه بالقول: "تبقى الأسئلة معلقة حول ما إذا كان نتنياهو سيتبنى تلك الرؤية الأكثر صرامة تجاه إيران، وهو أمر قد يكون صعبًا للغاية في ظل الظروف الحالية".

تصريحات ليبرمان تأتي في وقت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متصاعدة، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران على خلفية التطورات الأمنية الإقليمية.

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ليبرمان إسرائيل إيران حزب الله العدوان الإسرائيلي

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