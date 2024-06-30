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رياضة

المباريات السبعة المتبقية لـ بلدية المحلة في الدوري الممتاز

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو
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يواجه فريق  بلدية الملحة تحديات كبيرة خلال مباريات الفريق المقبلة في الدوري الممتازمن أجل الهروب من شبح الهبوط والبقاء في الدوري المصري خلال الموسم المقبل. 

ويعاني فريق بلدية المحلة من سوء النتائج  خلال المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز حيث لم ينجح   في الفوز في أخر 10 لقاءات بواقع الخسارة في 9 مباريات والتعادل في لقاء وحيد. 

ويتبقي للفريق المحلاوي 7 مباريات من  الموسم الحالي وتعتبر بمثابة طوق النجاة من شبح الهبوط إلي دوري المحترفين في الموسم المقبل في حالة تحقيق نتائج إيجابية خلال تلك المباريات.  

مباريات بلدية المحلة المتبقية في الدوري 

الجولة 29، بلدية المحلة ضد مودرن فيوتشر 

الجولة 30،بلدية المحلة ضد المصري

الجولة 17، بلدية المحلة ضد الزمالك 

الجولة31، بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا 

الجولة 32، بلدية المحلة ضد الإسماعيلي 

الجولة 33،  بلدية المحلة ضد الجونة

الجولة 34، بلدية المحلة ضد الزمالك 

ترتيب بلدية المحلة في الدوري 

ويتواجد بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من خوض 26 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 16 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 53 مرة. 

بلدية المحلة تتعادل مع إنبي في الدوري 

وتعادل فريق بلدية المحلة مع إنبي  سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد حسين أفضل لاعب في مباراة بلدية المحلة وإنبي بالدوري

بلدية المحلة تتعادل سلبيا مع إنبي في الدوري وتواصل نزيف النقاط

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