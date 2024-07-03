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بتكلفة 5 ملايين جنيه، الاستعدادات النهائية لبدء أعمال مشروع تطوير مركز التأهيل الشامل بالمنصورة

جولة وكيل تضامن الدقهلية،
جولة وكيل تضامن الدقهلية، فيتو
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أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، الاستعدادات النهائية لوضع حجر أساس مشروع تطوير مركز التأهيل الشامل بالمنصورة.

وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الاسكان والمرافق في الدقهلية  وفي إطار استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي.

حجر أساس مشروع تطوير مركز التأهيل الشامل بالمنصورة

حيث تابع اليوم الدكتور وائل عبدالعزيز مدير تضامن الدقهلية مشروع تطوير مركز  التأهيل الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة بالمنصورة المسند لهيئة الشبان المسلمين العالمية في المنصورة بتكلفة مبدئية 5 ملايين جنيه، ليخدم أبناء المحافظة  من ذوى الاحتياجات الخاصة فى العلاج والتأهيل.

والجدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والاختبارات النفسية وتنمية المهارات وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتخاطب والعلاج المائي وورش  وقاعات تدريب.

واستمع مدير المديرية خلال الزيارة الي شرح تفصيلي لعملية التطوير والتوسعات من المهندسة نجلاء محمد عبد الله  مدير المنطقة حيث يتم المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية وبريادة المهندس طارق عبد المعطي مدير المديرية والمهندسة أماني رجب مدير المشروعات.

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