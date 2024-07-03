إصابة شخصين في حريق نشب بسيارتين في الدقهلية
أصيب شخصان باختناق وحروق في حريق نشب بسيارتين نقل بإحدى المناطق بالجمالية بمحافظة الدقهلية.
إصابة شخصين باختناق وحروق في حريق
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بعزبة سلامه بليسا الجمالية.
انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدنية
انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث كما انتقلت سيارات الإسعاف مما أسفر عن إصابة اثنين بحروق واختناق، فيما انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق.
نقل المصابين وتحرير محضر
تم نقل المصابين إلى المستشفى وتم السيطرة على الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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