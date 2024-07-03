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محافظات

محافظ الدقهلية الجديد لـ "فيتو": مفيش هزار والعمل 24 ساعة متواصلة

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد عن سعادته البالغة بتكليفه بحقيبة محافظة الدقهلية مؤكدا أنها المحافظة المشرفة والولادة، بلد العلم والعلماء، ومتمنيا أن يكون علي قدر الثقة والمسئولية في خدمة شعبها.

تصريح محافظ الدقهلية الجديد

وقال محافظ الدقهلية الجديد في تصريح خاص لـ "فيتو": تلقينا تكليفات هامة وعاجلة من رئيس الجمهورية، عقب حلف اليمين الدستورية، وهي شغلي الشاغل في ترتيب الأولويات، والتي جميعها من شأنها تخفيف العبء على المواطن ولصالح المواطن".

تكليفات اللواء طارق مرزوق لمحافظة الدقهلية

وتابع محافظ الدقهلية الجديد: “مفيش وقت للهزار، وسنعمل على أرض الواقع، وهدفنا الأساسي تخفيف العبء على المواطن والتواجد معه في أي مكان وزمان والعمل على حل المشكلات في مهدها أولا بأول”.

واستكمل اللواء طارق مرزوق حديثه قائلا: "أتمنى ربنا يعنى وأكون على قدر المسئولية والثقة التي تم تكليفي واختياري لها وأن أكون منصفا لشعب الدقهلية في كل ما يتمناه".

وأكد محافظ الدقهلية الجديد: “مكتبي مفتوح ولم يشغلني أي شاغل 24 ساعة عمل متواصل لخدمة المواطن الدقهلاوي كي يشعر بالتغير، مؤكدا أنه يعمل محافظا للدقهلية بعد خبرة عمل 39 عاما ونصف في وزارة الداخلية وزارة  الانضباط التي يفخر بيها دائما”.

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