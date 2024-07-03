عضو مجلس الزمالك: نفسي أبقى جامد زي الأهلي وسيد عبد الحفيظ كان عنده حق

قال محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن جمهور الأبيض يريد رؤية ناديه "جامد" مثل النادي الأهلي.

محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك

وواصل محمد طارق في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "نفسي أبقى جامد زي الأهلي لكن مفيش عوامل تساعدني".

وأضاف: “سيد عبد الحفيظ كان عنده حق لما قال (النادي الأهلي جامد)”.

وواصل: “بيراميدز الآن فريق بينافس وفريق قوي ليه فى حاجات بتحصل تؤثر عليه زي إيقاف الشيبي نجم الفريق وهناك معوقات توضع أمامه دائما، أي المشكلة أن بيراميدز يفوز بلقب الدوري المصري”.

وأضاف: “ليه بيتحط رخامة لبيراميدز؟ عشان بينافس على الدوري المصري إيه المشكلة يعني لما بيراميدز ياخد الدوري”.

وقال: "عشنا عمرنا كله الأهلي يفوز بلقب الدوري 8 سنوات والزمالك مرتين".

وأشار: "الدوري المصري في تراجع ويفتقد المنافسة الحقيقية".

وتابع: "كل أندية الدوري المصري لديها نفس المطالب التي طالب بها الزمالك وحركنا المياه الراكدة".

وواصل: "ثروت سويلم استفز وقلل من نادي الزمالك ولا بد أن يعرف أنه في خصومة مع نادٍ كبير".