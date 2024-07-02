على رأسهم زيزو، موعد انضمام رباعي الزمالك للمنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موعد انضمام رباعي الزمالك للمنتخب الأولمبي استعدادًا لبطولة أولمبياد باريس 2024.

وقال المصدر إن الرباعي أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وزياد كمال وحسام عبد المجيد سينضمون للمنتخب الأولمبي عقب مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم 11 يوليو.

وكان نادي الزمالك وافق على انضمام زيزو للمنتخب الأولمبي كلاعب فوق السن.

موعد إرسال القائمة النهائية لأولمبياد باريس

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية قد حددت غدا الأربعاء 3 يوليو، موعدا لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بـأولمبياد باريس 2024.

وبحسب لائحة الأولمبياد فإن القائمة النهائية لكل فريق ستضم 18 لاعبا أساسيا، إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط تحسبا لإصابة أي لاعب بإصابة قوية أثناء البطولة.

موعد انطلاق أولمبياد باريس

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.