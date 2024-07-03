تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري الممتاز
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها اليوم الأربعاء، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء فاركو دون تغييرات عن التشكيل الأساسي للمباراة الماضية والذي جاء كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد صبحي
في خط الدفاع: محمد شحاتة، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.
موعد مباراة الزمالك وفاركو
تنطلق مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو
تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز
ويحتل الزمالك، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 22 مباراة، بواقع 11 فوزا، و4 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، حصل عليها من 28 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 10، وخسر 13 مواجهة.
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