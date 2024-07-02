الأربعاء 03 يوليو 2024
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية شرق المنيا

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نيافة الأنبا فام عرض على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية بإيبارشية شرقي المنيا.


البابا تواضروس: قانون بناء الكنائس عالج مشكلات المصريين المسيحيين 
 

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

نهر النيل رمز الوحدة الوطنية

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني أثناء اللقاء إلى التاريخ العريق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتًا إلى أهمية نهر النيل لكافة المصريين حيث إنهم يعيشون طوال تاريخهم معًا حوله، ومنه يستمدون وحدتهم الوطنية القوية.

ولفت قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أهمية قانون بناء الكنائس الذي أقرته الدولة المصرية عام ٢٠١٦ والذي عالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه المصريين المسيحيين والخاصة بحقهم في وجود مكان يمارسون فيه عبادتهم.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

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البابا تواضروس إيبارشية شرق المنيا البابا تواضروس الثاني الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا

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