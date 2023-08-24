الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فواكه تحتاجها بشرتك لترطيبها وتخليصها من مشاكلها

فواكه لبشرتك، فيتو
فواكه لبشرتك، فيتو

فواكه تحتاجها بشرتك، قد لا تعلمي عن فوائدها المذهلة للبشرة شيئا، فالعديد من الفواكه تحمل العديد من الفوائد الصحية المذهلة للبشرة، خاصة في فصل الصيف، ومع التعرض لأشعة الشمس المحرقة، تحتاج البشرة للمزيد من الترطيب، وهو ما يمكن أن توفره العديد من الفواكه.

 

فوائد الفواكه لبشرتك

ترطيب البشرة طبيعيا

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الفواكه التي يجب الحرص على تناولها طوال فصل الصيف، للاستفادة مما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن، ومضادات أكسدة قوية تحتاجها البشرة لحمايتها من مختلف المشاكل، كما يمكن هرس هذه الفواكه عندما تصل إلى المرحلة التي لا يمكن أكلها، وتوزيعها على البشرة للاستفادة أيضا منها كماسك مرطب، وهو ما تستعرضه في السطور التالية: 

 

Advertisements

 

المشمش

فاكهة المشمش تعد من أفضل الفواكه التي تقدم للبشرة العديد من الفوائد، كما أن له تأثير قوي على البشرة، سواء من خلال تناوله طازجا، أو استخدامه كماسك، يوضع على الوجه بعد نزع البذور، وهرسه، لمدة نصف ساعة.

 

 يحتوي المشمش  على فيتامين A-B-C ، التي تقاوم التجاعيد وتكسب البشرة النعومة والحيوي، كما أنه يقلل من كوليسترول الدم ويحمي الجسم والقلب وينشط وظائف الكبد.

 

من فوائد المشمش أنه يعالج حب الشباب، ويقضي عليه، ويقلل من ظهور التجاعيد، ويقاوم ترهلات الجلد، فيمنحك البشرة الشابة لأطول فترة ممكنة.

 

 

الرمان

يساعد الرمان  في علاج الحبوب والبقع الداكنة، كما أنه يحتوي على عناصر مضادة للالتهاب ويساعد على شفاء الجروح والبثور، كما أنه غني بأحماض اﻷلفا هيدروكسيد والمواد المضادة للتأكسد، ما يجعله سلاح لمحاربة الشيخوخة، كما أنه غني بدهون أوميجا3 التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وإنتاج خلايا جديدة، كما يحتوي على فيتامين A-E التي تحافظ على شباب البشرة، كما يحتوي على فيتامين ج لعلاج البشرة الدهنية والتحكم بإفرازاتها، وهو يحتوي على نسبة من المعادن لصحة البشرة مثل الزنك والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

 

الأفوكادو

يحتوي الافوكادو على العديد من العناصر الغذائية المطلوبة لمحاربة الالتهابات، والحد من مخاطر الاضطرابات الالتهابية، كما أنه الأفضل والأقوى في ترطيب البشرة.

ترطيب البشرة

الكيوي

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ولذلك هو الأفضل للبشرة الجافة، كما أنه يحمي البشرة من آثار الشمس المزعجة، ويخلصها من آثارها بعد التعرض لها.

افضل طرق الحفاظ على البشرة لمقاومة التجاعيد (فيديو)

قناع الحمص وماء الورد لتفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة بها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فواكه لبشرتك الكيوي لترطيب البشرة فوائد الرمان للبشرة فوائد المشمش للبشرة فوائد الفواكه للبشرة فواكه ترطب بشرتك

مواد متعلقة

وصفة طبيعية للتفتيح السريع للبشرة ومنحها النضارة والحيوية

فوائد اللبان الدكر للبشرة، يغذيها ويرطبها ويحافظ على شبابها

الأكثر قراءة

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

رئيس محلية البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

تفاصيل إنهاء فتاة عين شمس حياتها بعد فسخ خطبتها.. فيتو في موقع الحادث.. وشهود العيان: كانت بتحب خطيبها ومتحملتش (صور)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

بسبب تعنت ليفربول، اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية