فواكه تحتاجها بشرتك لترطيبها وتخليصها من مشاكلها

فواكه تحتاجها بشرتك، قد لا تعلمي عن فوائدها المذهلة للبشرة شيئا، فالعديد من الفواكه تحمل العديد من الفوائد الصحية المذهلة للبشرة، خاصة في فصل الصيف، ومع التعرض لأشعة الشمس المحرقة، تحتاج البشرة للمزيد من الترطيب، وهو ما يمكن أن توفره العديد من الفواكه.

فوائد الفواكه لبشرتك

ترطيب البشرة طبيعيا

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الفواكه التي يجب الحرص على تناولها طوال فصل الصيف، للاستفادة مما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن، ومضادات أكسدة قوية تحتاجها البشرة لحمايتها من مختلف المشاكل، كما يمكن هرس هذه الفواكه عندما تصل إلى المرحلة التي لا يمكن أكلها، وتوزيعها على البشرة للاستفادة أيضا منها كماسك مرطب، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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المشمش

فاكهة المشمش تعد من أفضل الفواكه التي تقدم للبشرة العديد من الفوائد، كما أن له تأثير قوي على البشرة، سواء من خلال تناوله طازجا، أو استخدامه كماسك، يوضع على الوجه بعد نزع البذور، وهرسه، لمدة نصف ساعة.

يحتوي المشمش على فيتامين A-B-C ، التي تقاوم التجاعيد وتكسب البشرة النعومة والحيوي، كما أنه يقلل من كوليسترول الدم ويحمي الجسم والقلب وينشط وظائف الكبد.

من فوائد المشمش أنه يعالج حب الشباب، ويقضي عليه، ويقلل من ظهور التجاعيد، ويقاوم ترهلات الجلد، فيمنحك البشرة الشابة لأطول فترة ممكنة.

الرمان

يساعد الرمان في علاج الحبوب والبقع الداكنة، كما أنه يحتوي على عناصر مضادة للالتهاب ويساعد على شفاء الجروح والبثور، كما أنه غني بأحماض اﻷلفا هيدروكسيد والمواد المضادة للتأكسد، ما يجعله سلاح لمحاربة الشيخوخة، كما أنه غني بدهون أوميجا3 التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وإنتاج خلايا جديدة، كما يحتوي على فيتامين A-E التي تحافظ على شباب البشرة، كما يحتوي على فيتامين ج لعلاج البشرة الدهنية والتحكم بإفرازاتها، وهو يحتوي على نسبة من المعادن لصحة البشرة مثل الزنك والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

الأفوكادو

يحتوي الافوكادو على العديد من العناصر الغذائية المطلوبة لمحاربة الالتهابات، والحد من مخاطر الاضطرابات الالتهابية، كما أنه الأفضل والأقوى في ترطيب البشرة.

ترطيب البشرة

الكيوي

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ولذلك هو الأفضل للبشرة الجافة، كما أنه يحمي البشرة من آثار الشمس المزعجة، ويخلصها من آثارها بعد التعرض لها.