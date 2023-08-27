الأحد 27 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فواكه الصيف، الحل السحري لكل مشاكل البشرة

العناية بالبشرة،
العناية بالبشرة، فيتو

فواكه الصيف، لها تأثيرات مذهلة على البشرة، ويمكنها أن تحل الكثير من مشاكل البشرة مع الشمس والحرارة والرطوبة، من خلال استخدامها ماسكات للبشرة، ولكل نوع من أنواع الفواكه الصيفية تأثيره، وقدرته على حل مشكلة من المشاكل التي تواجه البشرة.

ماسكات الفواكه لبشرتك

ماسك للبشرة، فيتو

وأشارت خبيرة التجميل الهندية ارميشا، إلى أن فواكه الصيف، يمكن استغلالها في عمل العديد من الماسكات، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

البطيخ
قومي بتقطيع البطيخ وإزالة بذوره، ثم اهرسيه.
نظفي وجهك بالماء ثم ضعي مهروس البطيخ.
يترك لمدة 15 دقيقة على البشرة، ثم يشطف بالحليب، ويليه الماء.

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هذا القناع يرطب البشرة، ويحمي البشرة الدهنية من كل المشكلات التي تتعرض لها خلال فصل الصيف.

 

الأفوكادو
تهرس 1/2 ثمرة أفوكادو ناضجة، ويضاف لها بياض بيضة.
يحرك المزيج جيدا، حتى تكون له رغوة، ثم يوزع على الوجه جيدا.
يتم تدليك البشرة بلطف في حركات دائرية لبضع دقائق.
بعد 15 - 20 دقيقة، يشطف بالماء الدافئ، ثم يرش بالماء البارد لإغلاق المسام.

 

الكيوي
يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ولذلك هو الأفضل للبشرة الجافة.
اهرسي ثمرة كيوي، وأضيفي إليها القليل من الزبادي.
وزعي الخليط على وجهك جيدا، ويترك لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يمكنك غسل وجهك.

 

المانجو
حاولي خلال الصيف تحقيق الاستفادة المثلى من الفواكه الصيفية، فإلى جانب تناول المانجو والاستفادة من الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها، يمكنك استخدامها كماسك مفيد لبشرتك.
يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من لب المانجو الطازجة إلى ملعقة كبيرة من القشدة الباردة وملعقة من الحليب البارد، وتخفق المكونات جيدا لتشكيل عجينة سميكة، وضعي هذه العجينة على بشرتك، واتركيها حتى تجف ثم اشطفي وجهك جيدا.
المانجو يساعد على ترطيب البشرة في الصيف.

 

الموز
اطحني الموز، وامزجيه بقليل من اللبن الحليب، وضعي الخليط على وجهك قبل الخروج لأي مناسبة اجتماعية، وستلاحظين توهج ولمعان بشرتك بطريقة مذهلة.

ماسكات طبيعية، فيتو

التفاح
هذا الماسك ينظم درجة حموضة الجلد، وإزالة الدهون الزائدة، وهو يصلح للبشرة الدهنية لاحتوائه على التفاح، والشوفان يعد مطهرا قويا.

المكونات

3 ملاعق الشوفان
¼ ملعقة صغيرة من عصير التفاح
¼ ملعقة طعام عصير ليمون
½ ملعقة من السكر البني

الطريقة
ضعي المكونات في وعاء، ويحرك حتى يصبح الخليط كالعجين
افردي الخليط على وجهك واتركيه لمدة من خمس إلى 10 دقائق
افركيه في حركات دائرية لزيادة تدفق الدم.
اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

لمرضى السكري، فواكه منخفضة السكريات ولذيذة الطعم

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