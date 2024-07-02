الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الشجاعية

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- مساء اليوم الثلاثاء أن قواتها استهدفت دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.


وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق 15 صاروخا تجاه كريات شمونة ومحيطها واعتراض بعضها.
وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز الاستعدادات للحرب في الجبهة الشمالية ضد جماعة حزب الله اللبنانية.


تفكيك قوة حزب الله في غضون أيام


وأمس، قال زعيم حزب معسكر الدولة وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي المستقيل، بيني جانتس، إن لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو في حدودنا الشمالية.
وأضاف جانتس أن على حزب الله أن يقرر ما إذا كان لبنانيا أم إيرانيا أو سيدفع الثمن.
والأسبوع الماضي، قال زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قادر على تدمير القدرات العسكرية لـ حزب الله في غضون أيام.
وتابع جانتس، في مؤتمر صحفي، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل هو إعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم، حتى لو كان الثمن التصعيد. 


إغراق لبنان في الظلام في غضون أيام


وأشار إلى أنه سمع التقارير حول تهديد حزب الله لشبكة الكهرباء في إسرائيل، ورد: "يمكننا إغراق لبنان في الظلام تماما، وتفكيك قوة حزب الله في غضون أيام".
وتابع وزير حكومة الحرب السابق أن "الثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيكون باهظا. نحن بحاجة إلى دعم مؤسساتنا، نحن بحاجة إلى الاستعداد لحوادث كبيرة، يجب أن نحاول تجنب ذلك، لكن إذا كان علينا القيام بذلك فلا يمكن ردعنا".
واستطرد: "لا يمكننا السماح لـ حزب الله بإبقاء التهديدات قريبة من الحدود الشمالية. نحن بحاجة إلى إعادة السكان الشماليين بحلول الأول من سبتمبر".
 

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