زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها

آلام القولون من المشكلات الصحية المزعجة لأصحابها ولها عدة أسباب أهمها عدم تناول الخضراوات والفواكه والنشويات والإصابة بالإمساك.

أعراض آلام القولون

وحذرت وزارة من أعراض آلام القولون وتجاهلها دون الكشف عليها منها:

ألم وتشنج في البطن

الإصابة بالإمساك أو الإسهال

انتفاخ وزيادة غازات في البطن



والقولون أحد أعضاء الجسم المهمة ويتواجد حول البطن وصولًا إلى المستقيم، وينقبض القولون لتحريك الطعام المهضوم والفضلات نحو المستقيم وفي القولون السليم، تكون هذه الانقباضات غير مؤلمة، ونادرًا ما يلاحظها الإنسان.

ويمكن أن يسبب التهيج والالتهاب والانسداد تقلصات قوية، مما يؤدي إلى الألم.

يمكن أن يعني مسار القولون المتعرج عبر البطن أن الشخص يشعر بالألم في جميع أنحاء هذه المنطقة من الجسم إذا تعرض لاضطرابات في القولون.

القولون

من الممكن أيضًا أن تشعر بالألم في مكان معين فقط، وقد يشعر بعض الأشخاص أيضًا بألم في المستقيم، فوق فتحة الشرج مباشرة، قد يبدو هذا الألم حادًا ومؤلمًا.



أسباب آلام القولون

يمكن أن تسبب العديد من الحالات الطبية ومشاكل الجهاز الهضمي المؤقتة آلامًا في البطن.

إمساك

يسبب آلام في البطن وألم بالقرب من المستقيم والشرج.

في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب الإمساك تمزقات في بطانة الشرج، والمعروفة باسم الشقوق الشرجية، قد يعاني الأشخاص المصابون بالشقوق الشرجية من النزيف والألم أثناء حركات الأمعاء.

التخلص من الإمساك

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الإمساك إلى إجراء بعض التعديلات الغذائية للمساعدة في تليين القولون والمعدة من خلال تناول:

الفواكه والخضروات الغنية بالألياف

التحدث مع الطبيب حول مكملات الألياف

شرب الكثير من الماء

بعض الأدوية يمكن أن تسبب الإمساك أيضًا.

يجب على الشخص المصاب بالإمساك المرتبط بالأدوية التحدث مع الطبيب إذا كان هذا التأثير الجانبي يسبب له الضيق.

الإصابة بالإسهال

للإسهال عدة أسباب محتملة، بما في ذلك فرط الانقباض.

قد تسبب هذه الانقباضات السريعة آلامًا وتشنجات في البطن، وقد يؤدي الإسهال إلى تهيج فتحة الشرج، مما يسبب الشعور بالحرقان.

قد تساعد الأدوية المضادة للإسهال التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) في علاج الإسهال الحاد، ومع ذلك، يجب على الآباء ومقدمي الرعاية استشارة الطبيب قبل إعطاء الطفل أدوية بدون وصفة طبية.