مضاعفات أعراض ارتجاع المريء وطرق علاجه

مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) أو ارتجاع المريء، هو عندما تتحرك محتويات المعدة باستمرار إلى المريء، والتي تتضمن حمض زائد الذي يسبب تهيجًا وألمًا.

وقد يعاني العديد من الأشخاص من ارتجاع المريء أو عسر الهضم أو حرقة المعدة من وقت لآخر، ومع ذلك إذا كان المريض يعاني من أعراض الارتجاع الحمضي أكثر من مرتين في الأسبوع، فقد يكون مصابًا بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

ارتجاع المريء، فيتو

ويؤثر ارتجاع المريء على حوالي 20% من الأشخاص، وإذا تركت دون علاج فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

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أعراض ارتجاع المريء

الأعراض الأكثر شيوعًا لـ مرض ارتجاع المريء هي حرقة المعدة المستمرة، والتي قد تشمل:

شعور بالحرقان في المعدة قد يصل إلى الصدر ورقبة والحلق

طعم حامض أو مرير في الجزء الخلفي من الفم

ارتجاع الطعام أو السائل من المعدة إلى الفم

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لارتجاع المريء ما يلي:

الشعور بالامتلاء أو وجود كتلة في الجزء الخلفي من الحلق (الإحساس الكروي)

سعال مزمن

صوت أجش

رائحة الفم الكريهة

في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص من أعراض إنذار مرتبطة بمرض ارتجاع المريء، وهذه الأعراض عادة ما تكون مستمرة ويمكن أن تتفاقم تدريجيًا على الرغم من العلاج الطبي، وتشير أعراض الإنذار أيضًا إلى وجود حالة كامنة.

وقد تشمل أعراض الإنذار ما يلي:

صعوبة في البلع (عسر البلع)

ألم عند البلع (ألم في البلع)

الغثيان أو القيء

فقدان الوزن

فقر دم

نزيف

أعراض ارتجاع المريء عند الرضع

من الطبيعي أن يبصق الأطفال أحيانًا الطعام أو يتقيؤوا، ولكن إذا كان الطفل يبصق أو يتقيأ بشكل متكرر، فقد يكون مصابًا بالارتجاع المعدي المريئي.

وقد تشمل العلامات والأعراض الأخرى لارتجاع المريء عند الرضع ما يلي:

رفض الأكل

صعوبة في البلع

الاختناق

التجشؤ الرطب أو الفواق

التهيج أو تقوس الظهر أثناء أو بعد الرضاعة

فقدان الوزن أو ضعف النمو

السعال المتكرر أو الالتهاب الرئوي

صعوبة النوم

أسباب ارتجاع المريء

يسبب ارتجاع المريء عادةً ارتجاعًا حمضيًا، والذي قد ينجم عن الأداء غير السليم للعضلة العاصرة للمريء السفلية (LES) وهي عبارة عن شريط دائري من العضلات في نهاية المريء، وعندما يبتلع الشخص فإنه يسترخي وينفتح للسماح للطعام والسوائل بالانتقال من الفم إلى المعدة، ثم يتم شدها وإغلاقها مرة أخرى.

ويحدث الارتجاع الحمضي عندما لا يتم تشديد LES أو إغلاقه بشكل صحيح، وهذا يسمح للعصائر الهضمية ومحتويات المعدة الأخرى بالارتفاع إلى المريء.

قد لا تعمل LES بشكل صحيح إذا كنت:

لديك فتق الحجاب الحاجز: يحدث هذا عندما يتحرك جزء من المعدة فوق الحجاب الحاجز باتجاه الصدر، وإذا تم اختراق الحجاب الحاجز، فقد يمنع LES من العمل بشكل صحيح.

تناول وجبات كبيرة بشكل متكرر: قد يؤدي ذلك إلى انتفاخ الجزء العلوي من المعدة، ويعني هذا الانتفاخ أحيانًا عدم وجود ضغط كافٍ على LES، ولا ينغلق بشكل صحيح.

الاستلقاء بعد وقت قصير جدًا من تناول الوجبات: قد لا يخلق هذا ضغطًا كافيًا حتى تعمل العضلة العاصرة المريئية السفلى بشكل صحيح.

عوامل نمط الحياة

تشمل عوامل نمط الحياة التي قد تساهم في استمرار الارتجاع المصاحب لالتهاب المريء ما يلي:

التدخين أو التعرض للتدخين السلبي

تناول وجبات كبيرة قبل الاستلقاء

استخدام الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأسبرين والإيبوبروفين

العوامل الصحية

العوامل الصحية مثل ما يلي قد تساهم في ارتجاع المريء:

بدانة

حمل

اضطرابات الأنسجة الضامة

كبار السن

أسباب أخرى

تشمل الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء ما يلي:

قلق

حمل

الربو

متلازمة القولون المتهيّج

الكحول

وتشير الدراسات إلى أن شرب الكحول قد يزيد من خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي، وكلما زادت كمية الكحول وتكرار الاستهلاك، كلما زاد الارتباط.

إذا تم تشخيص الشخص بالارتجاع المعدي المريئي، فقد يؤدي الحد من تناول الكحول أو إيقافه إلى تخفيف الأعراض.

المحفزات الغذائية

وقد تؤدي بعض الأطعمة إلى إثارة أعراض ارتجاع المريء أكثر من غيرها، بما في ذلك:

الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأطعمة المقلية والسريعة

طعام حار

بعض الفواكه والخضروات، مثل الأناناس، والطماطم، والحمضيات

بعض السوائل، مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازي.

علاج ارتجاع المريء

نمط الحياة

لإدارة وتخفيف أعراض ارتجاع المريء، قد تساعد بعض العلاجات المنزلية وعادات نمط الحياة، بما في ذلك:

تمارين التنفس

تناول الأطعمة والسوائل التي قد تساعد في علاج الارتجاع الحمضي

الحفاظ على وزن معتدل

الإقلاع عن التدخين.

تجنب تناول وجبات كبيرة وثقيلة في المساء

الانتظار لمدة 2-3 ساعات بعد تناول الطعام للاستلقاء

رفع الرأس أثناء النوم

دواء

ارتجاع المريء، فيتو

إذا لم تساعد استراتيجيات نمط الحياة وحدها في علاج ارتجاع المريء، فقد يصف الطبيب أدوية لتقليل إفراز حمض المعدة، لأن ارتجاع الحمض هو مظهر شائع من ارتجاع المريء.

وقد تشمل هذه:

مثبطات مضخة البروتون

مضادات الحموضة

حاصرات مستقبلات H2

استشر الطبيب قبل تناول الأدوية لأنها قد تكون لها آثار جانبية سلبية إلخ.

جراحة

في معظم الحالات، تكون استراتيجيات نمط الحياة والأدوية كافية لمنع وتخفيف أعراض ارتجاع المريء.

ومع ذلك، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية إذا لم تنجح هذه الأساليب في إيقاف الأعراض أو إذا ظهرت لديك مضاعفات.

وتشمل خيارات الجراحة المحتملة ما يلي:

تثنية القاع

نظام إدارة الارتجاع LINX

جراحة لعلاج البدانة

مضاعفات ارتجاع المريء غير المعالج

بالنسبة لمعظم الناس، لا يسبب ارتجاع المريء مضاعفات خطيرة.

ومع ذلك، في حالات نادرة، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة أو مهددة للحياة مثل:

التهاب المريء، وهو التهاب المريء

تضيق المريء، والذي يحدث عندما يضيق المريء أو يضيق

مريء باريت، والذي يتضمن تغييرات دائمة في بطانة المريء

سرطان المريء، والذي يصيب نسبة صغيرة من المصابين بمريء باريت

تآكل مينا الأسنان، أو أمراض اللثة، أو مشاكل الأسنان الأخرى

لتقليل فرص حدوث مضاعفات، من المهم اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أعراض ارتجاع المريء وإدارتها وعلاجها.