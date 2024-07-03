حرب غزة، اشتعال النيران في ناقلة جند إسرائيلية بحي الشجاعية

تداولت وسائل إعلام صور لناقلة جند إسرائيلية تشتعل بها النيران بحي الشجاعية بقطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ومن جانبها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بقذيفة آر بي جي جرافة عسكرية صهيونية من نوع دي9 عند مفترق سوق الحلال في مدينة رفح.

اشتعال النيران في ناقلة جند إسرائيلية، فيتو

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان اليوم الأربعاء إنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب رفح.

وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم، بإصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 23 في معارك بقطاع غزة

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط بوحدة المستعربين بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم.

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