الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حرب غزة، اشتعال النيران في ناقلة جند إسرائيلية بحي الشجاعية

اشتعال النيران في
اشتعال النيران في ناقلة جند إسرائيلية

تداولت وسائل إعلام صور لناقلة جند إسرائيلية تشتعل بها النيران بحي الشجاعية بقطاع غزة

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

ومن جانبها أعلنت  سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بقذيفة آر بي جي جرافة عسكرية صهيونية من نوع دي9 عند مفترق سوق الحلال في مدينة رفح.

اشتعال النيران في ناقلة جند إسرائيلية، فيتو

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت  كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان  اليوم الأربعاء  إنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب رفح.

 

وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان   اليوم، بإصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 23 في معارك بقطاع غزة

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط بوحدة المستعربين بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم.

txt

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية بحي الشجاعية بقذيفة TBG

txt

سرايا القدس تعلن استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غزة حي الشجاعية جيش الاحتلال سرايا القدس كتائب القسام

مواد متعلقة

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية بحي الشجاعية بقذيفة TBG

سرايا القدس تعلن استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا

استشهد في غارة إسرائيلية بطولكرم، سرايا القدس تنعي سعيد الجابر

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

رسميًا، قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

بث مباشر، مراسم حلف الحكومة الجديدة لليمين

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية