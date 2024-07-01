جيش الاحتلال يعلن إصابة 24 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين عن إصابة 24 جنديا بينهم 13 في المعارك الدائرة بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 9 آخرين بغزة

وفي نفس السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن مقتل أحد جنوده وإصابة 9 آخرين في المعارك الدائرة مع حركات المقاومة الإسلامية في رفح جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال بغزة، فيتو

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن الرقيب بالجيش يوري يتسحاق حداد، من لواء ناحال، قتل نتيجة تفجير مبنى مفخخ في رفح، جنوبي القطاع، بالإضافة إلى إصابة 9 جنود آخرين من كتيبة ناحال 931، أحدهم إصابته خطيرة والباقون إصاباتهم متوسطة وخفيفة.

جيش الاحتلال يعلن إصابة 18 جنديا إسرائيليا بالجولان السوري المحتل

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد عن إصابة 17 جنديًّا بإصابات خفيفة، بالإضافة إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة نتيجة هجوم بمسيرة مفخخة شمالي مرتفعات الجولان.

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