سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية بحي الشجاعية بقذيفة TBG

أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني – استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بحي الشجاعية بقذيفة TBG وأوقعت افرادها بين قتيل وجريح.

كما نشرت تقارير اخبارية تقارير مصورة ترصدت قصف كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – لقوات الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف الهاون.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطينة، اليوم الثلاثاء، إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات عندما قصفت قوات إسرائيلية عدة مناطق في خان يونس ورفح بجنوب قطاع غزة وسط نزوح الآلاف تحت وطأة النيران.



عودة الدبابات للمناطق التي انسحب منها الجيش



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أمر سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم أمس الاثنين قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع.

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن الآلاف ممن لم يستجيبوا لهذا الأمر اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت جنح الظلام عندما قصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية القرارة وعبسان ومناطق أخرى وردت أسماؤها في أوامر الإخلاء.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مناطق في خان يونس أُطلق منها نحو 20 صاروخا أمس الاثنين، مضيفا أن الأهداف تضمنت منشآت لتخزين الأسلحة ومراكز للعمليات.

وذكر الجيش أنه اتخذ إجراءات قبل الضربات لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى من خلال إتاحة فرصة لهم للمغادرة، في إشارة إلى أوامر الإخلاء. واتهم الجيش حماس باستخدام البنية التحتية المدنية والسكان دروعا بشرية لكن الحركة تنفي ذلك.

