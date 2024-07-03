كوبا أمريكا 2024، ثلاث منتخبات تحقق العلامة الكاملة ورقم خاص لأوروجواي والأرجنتين

كوبا أمريكا 2024، حققت الأرجنتين وفنزويلا وأوروجواي العلامة الكاملة في دور مجموعات كوبا أمريكا 2024، بعدما حصدت 9 نقاط إثر فوزها في جميع اللقاءات الثلاثة بمجموعاتها.

وعجزت منتخبات جامايكا وبوليفيا وباراجواي عن حصد أي نقطة، في كوبا أمريكا 2024 بخسارتها في مبارياتها الثلاث.

أوروجواي يمتلك أعلي رصيد تهديفي

ويمتلك منتخب أوروجواي أعلى رصيد تهديفي في مرحلة المجموعات بتسجيله 9 أهداف، فيما يعد منتخبا بيرو وتشيلي الوحيدان اللذان فشل لاعبوهما في تسجيل ولو هدف واحد في دور المجموعات.

وكان منتخب الأرجنتين هو الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في الدور الأول، في حين استقبل مرمى منتخب بوليفيا أكبر عدد من الأهداف، بعدما اهتزت شباكه بعشرة أهداف.

وأسدل الستار عن المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 15 يوليو الجاري.

وخطف منتخب البرازيل آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أمريكا 2024".

وتصدرت كولومبيا، بتلك النتيجة، المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين أن البرازيل تواجدت في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وودعت كوستاريكا وباراجواي منافسات البطولة، رغم فوز الأول بهدفين مقابل هدف على الثاني.

وتواجه كولومبيا نظيرتها بنما في مرحلة ربع نهائي البطولة، بينما ضربت البرازيل موعدًا ناريًا مع أوروجواي.

مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين ضد الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

فنزويلا ضد كندا.. السبت 6 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

بنما ضد كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الواحدة فجرًا.

الأوروجواي ضد البرازيل.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.