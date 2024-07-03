كوستاريكا تفوز على باراجواي بهدفين ويودعا كوبا أمريكا بسبب البرازيل

فاز منتخب كوستاريكا على نظيرة باراجواي، بهدفين مقابل هدف في آخر مباريات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ورغم فوز منتخب كوستاريكا بالمباراة لكنه لم ينجح في التأهل بسبب تعادل منتخب البرازيل.

وافتتح فرانسيسكو كالفو النتيجة لصالح منتخب كوستاريكا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد أسيست من جانب جوسيف مورا، كما تمكن جوسيمار ألكوسار من مضاعفة النتيجة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة من أسيست جيفيرسون برينيس.

وحاول منتخب باراجواي تعويض النتيجة وبعد ضغط على منافسه حتى تمكن رامونسوسا من إحراز هدف لمنتخب باراجواي في الدقيقة 55 من زمن اللقاء من أسيست ماتياس فيلاسانتي؛ لتنتهي المباراة بفوز منتخب كوستاريكا بهدفين لهدف.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد باراجواي عند 0 نقاط ويظل بدون فوز في المسابقة الحالية متذيلًا المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا 2024، في حين رفع منتخب كوستاريكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ويودع المسابقة برفقة باراجواي.

تأهل منتخبا البرازيل ونظيره الكولومبي لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد التعادل بهدف لكل منهما في الشوط الأول في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب "ليفاي" بكاليفورنيا، بقمة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا بالولايات المتحدة.