يورو 2024، إنقاذ تاريخي لحارس تركيا أمام النمسا (فيديو)

يورو 2024، يعد التصدي الاستثنائي لحارس مرمى تركيا ميرت جونوك في اللحظات الأخيرة في مباراة مباراة منتخب بلاده أمام النمسا في ثمن نهائي اليورو سبب انطلاق احتفالات تركية صاخبة عقب مباراة المنتخبين.

وتأهل منتخب تركيا لدور الثمانية في النسخة الحالية ليورو 2024، عقب فوزه المثير (2-1) على نظيره النمساوي أمس الثلاثاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وقام جونوك بإنقاذ مذهل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعدما تصدى لضربة رأس قوية من مسافة قريبة للغاية سددها كريستوف بومجارتنر، نجم منتخب النمسا، ليؤمن حصول المنتخب التركي على بطاقة الترشح لدور الثمانية.

تصدي حارس تركيا يعيد الذاكرة لمونديال 70

وأعاد التصدي الذي قام به حارس مرمى بشكتاش التركي إلى الأذهان الإنقاذ الذي قام به حارس مرمى منتخب إنجلترا الراحل جوردون بانكس، لضربة رأس من أسطورة الكرة البرازيلية بيليه في كأس العالم عام 1970 بالمكسيك، والتي ينظر إليها على أنها أفضل تصدٍ لحارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

وقال الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، عقب المباراة التي أقيمت بمدينة لايبزيج "كان لدينا الوقت الكافي لتسجيل هدف التعادل، لكن الأمر صعب عندما يكون لديهم جوردون بانكس في حراسة المرمى".

وقال لي ديكسون، لاعب منتخب إنجلترا السابق، لقناة (آي تي في) "إنها نسخة طبق الأصل من تصدي جوردون بانكس"، فيما وصفها اللاعب النمساوي مايكل جريجوريتش بأنها "واحدة من أفضل التصديات التي رأيتها على الإطلاق".

وافتتح ديميرال التسجيل لتركيا بعد مرور 57 ثانية على انطلاق اللقاء، محرزا أسرع هدف في تاريخ البطولة بالأدوار الإقصائية، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما أحرز ميكايل جريجوريتش هدف النمسا الوحيد في الدقيقة 66.

وشهدت مباريات دور ثمن نهائي يورو 2024 “دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا ” تسجيل عدد 19 هدفا.

وحسمت نتيجة 6 مباريات في دور الـ 16 في الوقت الأصلي فيما اتجهت مباراتين للوقت الاضافي وواحدة منهما إلى ركلات الترجيح.

ولم تشهد مباراة البرتغال وسلوفينيا إحراز أي أهداف علي مدار الوقت الأصلي والإضافي فيما جاءت مباراة إسبانيا وجورجيا هي الأكثر غزارة تهديفية بدور الـ 16.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 وتحدد أطراف دور ربع نهائي البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.

نتائج دور الـ 16 لبطولة يورو 2024

سويسرا 2-0 إيطاليا

ألمانيا 2-0 الدنمارك

إنجلترا 2-1 سلوفاكيا

إسبانيا 4-1 جورجيا

فرنسا 1-0 بلجيكا

البرتغال 3-0 سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي

هولندا 3-0 رومانيا

تركيا 2-1 النمسا

وشهدت مواجهات دور الستة عشر في يورو 2024، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أزاحت سويسرا منتخب إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-0، كما تغلبت ألمانيا على الدنمارك 2-0.

وحققت إنجلترا الفوز بهدفين لهدف أمام سلوفاكيا في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وتغلبت إسبانيا على جورجيا بأربعة أهداف لهدف.

وفازت فرنسا بفضل النيران الصديقة على بلجيكا، في حين تغلبت البرتغال على سلوفينيا بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحجز المنتخب الهولندي مقعدًا في الدور ربع النهائي، بعدما نجح في الفوز أمام رومانيا بنتيجة 3-0.

وحصل منتخب تركيا على بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بعدما فاز على النمسا بهدفين لهدف.

ويشهد دور ربع نهائي يورو 2024 مواجهة مرتقبة بين ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره إسبانيا أحد المنتخبات أبرز المرشحين لحصد اللقب.

كما يشهد الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا مواجهة بين منتخب البرتغال وفرنسا والتي ستكون والتي تجمع بين القائدين كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ8 في يورو 2024

إسبانيا

ألمانيا

البرتغال

فرنسا

إنجلترا

سويسرا

هولندا

تركيا

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024 كالتالي

مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024

الجمعة 5 يوليو

إسبانيا ضد ألمانيا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

البرتغال ضد فرنسا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.

السبت 6 يوليو

إنجلترا ضد سويسرا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

هولندا ضد تركيا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.