نتائج دور الـ 16 لبطولة يورو 2024 ومواجهات نارية بربع النهائي

يورو 2024، أسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 وتحدد أطراف دور ربع نهائي البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.

نتائج دور الـ 16 لبطولة يورو 2024

سويسرا 2-0 إيطاليا

ألمانيا 2-0 الدنمارك

إنجلترا 2-1 سلوفاكيا

إسبانيا 4-1 جورجيا

فرنسا 1-0 بلجيكا

البرتغال 3-0 سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي

هولندا 3-0 رومانيا

تركيا 2-1 النمسا



وشهدت مواجهات دور الستة عشر في يورو 2024، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أزاحت سويسرا نظيره إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-0، وتغلبت ألمانيا على الدنمارك 2-0.

كما حققت إنجلترا الفوز بهدفين لهدف أمام سلوفاكيا في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وتغلبت إسبانيا على جورجيا بأربعة أهداف لهدف.

وفازت فرنسا بفضل النيران الصديقة على بلجيكا، في حين تغلبت البرتغال على سلوفينيا بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحجز المنتخب الهولندي مقعدًا في الدور ربع النهائي، بعدما نجح في الفوز أمام رومانيا بنتيجة 3-0.

وحصل منتخب تركيا على بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بعدما فاز على النمسا بهدفين لهدف.

مباريات دور الـ8 في يورو 2024

ألمانيا ضد إسبانيا.

فرنسا ضد البرتغال.

إنجلترا ضد سويسرا.

هولندا ضد تركيا.