يورو 2024، تركيا يفوز على النمسا 2-1 وتتأهل لمواجهة هولندا بربع النهائي

يورو 2024، حقق منتخب تركيا فوزا كبيرا على نظيره النمسا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول آرينا، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وباغت منتخب تركيا نظيره النمساوي بهدف مبكر في الدقيقة الأولى، وبالتحديد في الثانية 57، عن طريق ميريح ديميرال بعد ركلة ركنية فشل دفاع النمسا في إبعادها لتسقط الكرة أمام ديميرال الذي سددها قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 59 سجل ميري ديميرال الهدف الثاني لصالح تركيا، بعدما أرسل أردا جولر الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها ديميرال برأسية من على القائم الأول مرت لداخل الشباك.

أما هدف النمسا الوحيد فسجله مايكل جريجوريتش في الدقيقة 66، بعدما أرسل مارسيل سابيتزر الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها ستيفان بوش برأسية ثم تابعها مايكل جريجوريتش بتسديدة من على القائم الثاني سكنت الشباك.

بعدها سيطر منتخب النمسا على مجريات الأمور وكاد يرد سريعا بهدف التعادل في الدقيقة السابعة، بعد عرضية داخل المنطقة حولها فيليب ليينهارت برأسية قوية ولكن كرته علت العارضة.

مباراة تركيا والنمسا

بعدها استمرت سيطرة لاعبي منتخب النمسا وسط محاولات لإدراك هدف التعادل.

مباراة تركيا والنمسا

وفي الدقيقة 19، كاد أردا جولر نجم تركيا مباغتة النمسا بالهدف الثاني، بعدما حاول استغلال خروج الحارس وسدد كرة مقوسة من وسط الملعب ولكن مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

مباراة تركيا والنمسا

ومع الدقيقة 25، تحسن أداء منتخب تركيا في ظل حالة النشاط من أردا جولر وبادل منتخب النمسا السيطرة على الكرة، لتنحصر الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرميين حتى انتهاء الشوط الأول بتقدم تركيا بهدف نظيف.

مباراة تركيا والنمسا

تشكيل منتخب تركيا ضد النمسا في يورو 2024

وجاء تشكيل منتخب تركيا أمام النمسا في يورو 2024 كالتالي:

حارس المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: ميرت مولدور، ديميرال، عبدالكريم بارداكسي، فردي أوجلو.

خط الوسط: كان أيهان، إسماعيل يوكسك، أوركون كوكو.

خط الهجوم: أردا جولر، يلدز، باريس ألبير يلماز.

مباراة تركيا والنمسا

تشكيل النمسا المتوقع أمام تركيا

فيما جاء تشكيل النمسا ضد تركيا كالتالي:

حراسة المرمى: باتريك بينتز.

خط الدفاع: ستيفان بوش- كيفين دانسو- فيليب لينهارت- فيليب مويني.

وسط الميدان: نيكولاس سيوالد- رومانو شميد- كونارد لايمير- كريستوف باومجارتنر- مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش.

وتأهل المنتخب التركي إلى منافسات دور الـ16 عقب احتلاله المركز الثاني عن المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.

بينما تأهل المنتخب النمساوي إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بهذا الفوز تأهل منتخب تركيا لمواجهة منتخب هولندا الفائز في مباراة رومانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2024.

وتقام مباراة تركيا ضد هولندا يوم السبت المقبل.