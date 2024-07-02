الأربعاء 03 يوليو 2024
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انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

مواعيد مباريات ربع
مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024، فيتو
مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024

 

يورو 2024، أسطورة إنجلترا ينتقد هيئة الإذاعة البريطانية بسبب السخرية من رونالدو

فرنسا بطلة الأهداف العكسية في يورو 2024

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