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رياضة

يورو 2024، لاعب تركيا يحقق رقما غائبا منذ 1998

تركيا والنمسا،فيتو
تركيا والنمسا،فيتو
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يورو 2024، حقق ميريح ديميرال، مدافع منتخب تركيا وأهلي جدة السعودي، رقما غائبا منذ 26 عاما، وذلك بعدما سجل ثنائية قاد بها بلاده للانتصار على النمسا، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل ديميرال هدفين في الدقيقتين 1 و59 من عمر المباراة، ليقود منتخب بلاده، للعبور إلى ربع النهائي ومواجهة هولندا، مساء السبت المقبل.

ديميرال أول مدافع يسجل هدفين خلال مباراة خروج المغلوب في بطولة كبرى

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن ديميرال بات أول مدافع يسجل هدفين خلال مباراة خروج المغلوب في بطولة كبرى (كأس العالم - أمم أوروبا) منذ عام 1998.

وأوضحت "آخر مرة تمكن فيها مدافع من تحقيق هذا الإنجاز تعود إلى نصف نهائي كأس العالم نسخة 1998، عندما أحرز الفرنسي ليليام تورام ثنائية في شباك كرواتيا".

وكان ديميرال قد حقق رقما رائعا بعدما هز شباك النمسا بعد مرور 57 ثانية، حيث أصبح صاحب أسرع هدف في مباراة إقصائية من البطولة الأوروبية.

 

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 وتحدد أطراف دور ربع نهائي البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.

 

نتائج دور الـ 16 لبطولة يورو 2024 

سويسرا 2-0 إيطاليا 

ألمانيا 2-0 الدنمارك 

إنجلترا 2-1 سلوفاكيا 

إسبانيا 4-1 جورجيا 

فرنسا 1-0 بلجيكا 

البرتغال 3-0 سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي

هولندا 3-0 رومانيا 

تركيا 2-1 النمسا 


وشهدت مواجهات دور الستة عشر في يورو 2024، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أزاحت سويسرا نظيره إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-0، وتغلبت ألمانيا على الدنمارك 2-0.

كما حققت إنجلترا الفوز بهدفين لهدف أمام سلوفاكيا في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وتغلبت إسبانيا على جورجيا بأربعة أهداف لهدف.

 

وفازت فرنسا بفضل النيران الصديقة على بلجيكا، في حين تغلبت البرتغال على سلوفينيا بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحجز المنتخب الهولندي مقعدًا في الدور ربع النهائي، بعدما نجح في الفوز أمام رومانيا بنتيجة 3-0.

وحصل منتخب تركيا على بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بعدما فاز على النمسا بهدفين لهدف.

 

 

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