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يورو 2024، فتح تحقيق في الهتافات العنصرية لجماهير النمسا

النمسا، فيتو
النمسا، فيتو
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يورو 2024، كشفت تقارير صحفية أن الشرطة الألمانية بدأت تحقيقا للاشتباه في وجود هتافات عنصرية من مشجعين نمساويين، قبل مباراة منتخب بلادهم ضد تركيا في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة حاليا بألمانيا. 

هتافات عنصرية لجماهير النمسا

وتم سماع المشجعين في إحدى المحطات التلفزيونية السويسرية وهم يهتفون "أخرجوا الأجانب" و"ألمانيا للألمان" في وسط مدينة لايبزيج، وذلك على أنغام أغنية (لامور توجور)، التي دائما ما ترددها الجماهير النمساوية خلال لقاءات منتخب بلادها.

وذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها تحقق في الأمر.

وكان الاتحاد النمساوي لكرة القدم طلب في البداية تشغيل الأغنية في الملاعب بعد الانتصارات في مباريات الفريق بأمم أوروبا، لكنه سحبها بعد تزايد الحوادث العنصرية حول الأغنية في ألمانيا خلال الأسابيع الماضية.

وتسببت هذه الأحداث في غضب عارم في ألمانيا بعد انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت.

وبدأت الشرطة في عدة ولايات ألمانية تحقيقات جنائية للاشتباه في التحريض على الكراهية.

وأثار مقطع فيديو لمشجعين في جزيرة سيلت في بحر الشمال وهم يهتفون "اخرجوا الأجانب - ألمانيا للألمان" على أنغام الأغنية، إدانات واسعة النطاق وتصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن النمسا ودعت يورو 2024 بالخسارة أمس الثلاثاء أمام تركيا (2-1) في ثمن النهائي.

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