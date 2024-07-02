بعد هدفه في النمسا، لاعب تركيا يدخل تاريخ بطولات أمم أوروبا

يورو 2024، دخل ميريح ديميرال لاعب منتخب تركيا التاريخ، بعد تسجيله هدف التقدم في شباك النمسا، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ريد بول آرينا، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وباغت منتخب تركيا نظيره النمساوي بهدف مبكر في الدقيقة الأولى، وبالتحديد في الثانية 57، عن طريق ميريح ديميرال بعد ركلة ركنية فشل دفاع النمسا في إبعادها لتسقط الكرة أمام ديميرال الذي سددها قوية في الشباك.

ويعد هدف ديميرال هو الأسرع هدف في تاريخ الأدوار الإقصائية من بطولات أمم أوروبا، وثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد هدف الألباني بيرامي في شباك إيطاليا بالنسخة الحالية يورو 2024.

تشكيل منتخب تركيا ضد النمسا في يورو 2024

وجاء تشكيل منتخب تركيا أمام النمسا في يورو 2024 كالتالي:

حارس المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: ميرت مولدور، ديميرال، عبدالكريم بارداكسي، فردي أوجلو.

خط الوسط: كان أيهان، إسماعيل يوكسك، أوركون كوكو.

خط الهجوم: أردا جولر، يلدز، باريس ألبير يلماز.

تشكيل النمسا المتوقع أمام تركيا

فيما جاء تشكيل النمسا ضد تركيا كالتالي:

حراسة المرمى: باتريك بينتز.

خط الدفاع: ستيفان بوش- كيفين دانسو- فيليب لينهارت- فيليب مويني.

وسط الميدان: نيكولاس سيوالد- رومانو شميد- كونارد لايمير- كريستوف باومجارتنر- مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش

تشكيل منتخب تركيا ضد النمسا

وتأهل المنتخب التركي إلى منافسات دور الـ16 عقب احتلاله المركز الثاني عن المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.

بينما تأهل المنتخب النمساوي إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيلاقي منتخب هولندا الفائز في مباراة رومانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2024.