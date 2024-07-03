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رياضة

يورو 2024، جولر يجاور رونالدو وروني في قائمة تاريخية

أردا جولر،فيتو
أردا جولر،فيتو
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يورو 2024، دخل التركي الشاب أردا جولر قائمة تاريخية في بطولة كأس أمم أوروبا، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي واين روني.


وساهم جولر لاعب ريال مدريد في تأهل تركيا لدور الثمانية من يورو 2024، بعدما صنع هدفا في الفوز على النمسا 2-1، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور ال16 للبطولة القارية.

وبحسب خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن جولر أصبح ثالث لاعب شاب (تحت 20 عاما) يسجل ويصنع في نفس النسخة من بطولة اليورو بعد واين روني وكريستيانو رونالدو في نسخة 2004.

وكان جولر قد سجل هدفا في فوز تركيا على جورجيا (3-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وصعد منتخب تركيا لملاقاة هولندا يوم السبت المقبل،على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين في ربع نهائي يورو 2024.

 

 ويشهد دور ربع نهائي يورو 2024 مواجهة مرتقبة بين ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره إسبانيا أحد المنتخبات أبرز المرشحين لحصد اللقب.

كما يشهد الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا مواجهة بين منتخب البرتغال وفرنسا والتي ستكون والتي تجمع بين القائدين كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي. 

المنتخبات المتأهلة لدور الـ8 في يورو 2024


إسبانيا
ألمانيا
البرتغال
فرنسا 
إنجلترا 
سويسرا 
هولندا 
تركيا

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024 كالتالي 

مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024

الجمعة 5 يوليو 

إسبانيا ضد ألمانيا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.
البرتغال ضد فرنسا -  10:00مساء - beIN Sports HD 2 Max.

السبت 6 يوليو
إنجلترا ضد سويسرا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max. 
هولندا ضد تركيا -  10:00 مساء  - beIN Sports HD 2 Max. 

 

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 وتحدد أطراف دور ربع نهائي البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.

 

نتائج دور الـ 16 لبطولة يورو 2024 

سويسرا 2-0 إيطاليا 

ألمانيا 2-0 الدنمارك 

إنجلترا 2-1 سلوفاكيا 

إسبانيا 4-1 جورجيا 

فرنسا 1-0 بلجيكا 

البرتغال 3-0 سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي

هولندا 3-0 رومانيا 

تركيا 2-1 النمسا 


وشهدت مواجهات دور الستة عشر في يورو 2024، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أزاحت سويسرا نظيره إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-0، وتغلبت ألمانيا على الدنمارك 2-0.

كما حققت إنجلترا الفوز بهدفين لهدف أمام سلوفاكيا في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وتغلبت إسبانيا على جورجيا بأربعة أهداف لهدف.

 

وفازت فرنسا بفضل النيران الصديقة على بلجيكا، في حين تغلبت البرتغال على سلوفينيا بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحجز المنتخب الهولندي مقعدًا في الدور ربع النهائي، بعدما نجح في الفوز أمام رومانيا بنتيجة 3-0.

وحصل منتخب تركيا على بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بعدما فاز على النمسا بهدفين لهدف.

يورو 2024، عدد أهداف دور الـ 16 ورقم سلبي بمباراة البرتغال وسلوفينيا

مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024 والقنوات الناقلة

 

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