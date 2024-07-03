يورو 2024، عدد أهداف دور الـ 16 ورقم سلبي بمباراة البرتغال وسلوفينيا

يورو 2024، شهدت مباريات دور ثمن نهائي يورو 2024 “دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا ” تسجيل 19 هدفا.

وحسمت نتيجة 6 مباريات في دور الـ 16 في الوقت الأصلي فيما اتجهت مباراتان للوقت الإضافي وواحدة منهما إلى ركلات الترجيح.

ولم تشهد مباراة البرتغال وسلوفينيا إحراز أي أهداف على مدار الوقتين الأصلي والإضافي فيما جاءت مباراة إسبانيا وجورجيا الأكثر غزارة تهديفية بدور الـ 16.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 وتحدد أطراف دور ربع نهائي البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.

نتائج دور الـ 16 لبطولة يورو 2024

سويسرا 2-0 إيطاليا

ألمانيا 2-0 الدنمارك

إنجلترا 2-1 سلوفاكيا

إسبانيا 4-1 جورجيا

فرنسا 1-0 بلجيكا

البرتغال 3-0 سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي

هولندا 3-0 رومانيا

تركيا 2-1 النمسا



وشهدت مواجهات دور الستة عشر في يورو 2024، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أزاحت سويسرا نظيره إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-0، وتغلبت ألمانيا على الدنمارك 2-0.

كما حققت إنجلترا الفوز بهدفين لهدف أمام سلوفاكيا في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وتغلبت إسبانيا على جورجيا بأربعة أهداف لهدف.

وفازت فرنسا بفضل النيران الصديقة على بلجيكا، في حين تغلبت البرتغال على سلوفينيا بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحجز المنتخب الهولندي مقعدًا في الدور ربع النهائي، بعدما نجح في الفوز على. رومانيا بنتيجة 3-0.

وحصل منتخب تركيا على بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بعدما فاز على النمسا بهدفين لهدف.

ويشهد دور ربع نهائي يورو 2024 مواجهة مرتقبة بين ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره إسبانيا أحد المنتخبات أبرز المرشحين لحصد اللقب.

كما يشهد الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا مواجهة بين منتخب البرتغال وفرنسا والتي ستكون والتي تجمع بين القائدين كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ8 في يورو 2024



إسبانيا

ألمانيا

البرتغال

فرنسا

إنجلترا

سويسرا

هولندا

تركيا

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024 كالتالي

مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024

الجمعة 5 يوليو

إسبانيا ضد ألمانيا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

البرتغال ضد فرنسا - 10:00مساء - beIN Sports HD 2 Max.

السبت 6 يوليو

إنجلترا ضد سويسرا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

هولندا ضد تركيا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.